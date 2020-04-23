В России разработали экспериментальную методику лечения коронавируса

Российская методика, в которой для лечения применяется гелий, уже вызвала интерес в США и Европе.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. На базе НИИ скорой помощи Склифосовского в Москве проходят испытания российской методики применения гелия для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

"Разработка уже вызвала большой интерес в 10 странах: США, Франции и других странах Европы", - сообщили в пресс-службе.

Эффективность применения гелия в лечении острых легочных заболеваний объясняется особым свойством этого газа. По мнению специалистов, гелий может предотвращать кислородное голодание, что способствует ранней профилактике осложнений, связанных с коронавирусом.

Терапия будет проводиться с помощью специального аппарата, принцип работы которого выглядит следующим образом: пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия. При этом улучшается диффузия кислорода через альвеолярную мембрану за счет увеличения кровотока в легких, снижается сопротивление дыхательных путей, происходит расслабление гладкой мускулатуры. При такой температуре возможно снижение активности вируса, но пациент не будет испытывать дискомфорт.

В департаменте подчеркнули, что пока эта технология является экспериментальной. Ее можно сравнить с посещением сауны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.