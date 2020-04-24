По новым правилам: получить российское гражданство станет проще

СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения российского гражданства. О том, как это отразится на соискателях из Абхазии, рассказала Sputnik юрист, директор юридический фирмы "Александров и Папаскири" Дана Куджба.

По ее словам, поправки в российский закон могут упростить получение абхазскими гражданами российского паспорта в случае, если один из родителей соискателя гражданин России и постоянно проживает на территории Российской Федерации. Также на получение российского гражданства в упрощенной форме могут рассчитывать лица, окончившие российские образовательные учреждения и отработавшие один год на территории России.

"Главным новшеством является то, что можно будет подать заявление на получение гражданства России без отказа от иностранного. На сегодняшний день действующий закон обязывает заявителя отказаться от имеющегося гражданства", - отметила Дана Куджба.

Кроме того, закон предполагает смягчение условий об обязательном трехлетнем сроке проживания на территории России и исключает требование о наличии законного источника средств к существованию для:

совершеннолетних лиц без гражданства, если таковые имели гражданство СССР, проживали или проживают в странах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих стран;

иностранных граждан, состоящих в браке с гражданином России, проживающим на территории Российской Федерации, и имеющих в этом браке детей;

иностранных граждан, имеющих хотя бы одного из родителей, являющегося гражданином России и постоянно проживающего на территории России;

для лиц, являющихся гражданами Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины.

Помимо этого, закон предполагает сокращение трехлетнего срока трудовой деятельности на территории России для лиц, окончивших российские вузы. Теперь, чтобы претендовать на гражданство, достаточно будет отработать один год.

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