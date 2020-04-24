Тайна Триполья. Кто построил первый город на Земле

В 1960-х археологи открыли в Румынии, Молдавии и на Украине огромные поселения, построенные представителями трипольской культуры шесть тысяч лет назад.

Территория — сотни гектаров, десятки тысяч домов. Возможно, это были прямые предшественники городов Междуречья. О самых древних протогородах — в материале корреспондента РИА Новости Татьяны Пичугиной.

Плоды коллективного труда

На рубеже каменного и бронзового веков плодородные земли между Днепром и Южным Бугом более трех тысяч лет занимали земледельцы и скотоводы, оставившие после себя множество артефактов — жилища, курганы, утварь, орудия труда. Археологи объединяют их в культуру Триполье-Кукутень.

В советское время ученые с помощью аэрофотосъемки обнаружили следы крупных археологических памятников, напоминающих поселения. Раскопки подтвердили гипотезу.

Крупнейший объект — Небелевка, три тысячи деревянных домов на площади в 320 гектаров. Того же порядка Майданецкое и Тальянки. В терминологии специалистов это мегасайты. На территории Румынии, Молдавии и Украины их два десятка.

Мегасайты спроектированы по круговому принципу: в центре — большое пустое пространство, окруженное двумя линиями построек с буферной зоной между ними. Дома располагались и по окраинам. В середине 2000-х геофизическими методами установили четкие внешние границы в некоторых поселениях. Например, в Небелевке протяженность рвов — шесть километров.

Сенсационную находку здесь сделали в ходе раскопок 2012 года — двухэтажный дом 20 на 40 метров с большим открытым двором. Шпиль над входом венчал полумесяц рогами вверх — символ, постоянно встречающийся среди артефактов трипольской культуры. Во всей Европе в ту эпоху не было более грандиозной постройки, чем эта. Ориентация по сторонам света, размеры, большие алтари на первом этаже, несколько сосудов-кубков, формы для выпечки хлеба, множество разбитых сосудов, фигурок, костей животных в культурном слое вокруг указывали, что это, скорее всего, храм, где проводили обряды и устраивали жертвоприношения.

Большинство построек, включая дом-храм, находят сгоревшими. Это одна из загадок трипольской культуры. Украинские и британские ученые доказали: дома сжигали намеренно.

Союз равных

Небелевка — самое крупное поселение медного века в Европе, а возможно, и в мире — существовало всего семьсот лет. Его значение и функции пока не вполне ясны. Исследователи из Даремского университета (Великобритания) обращают внимание на парадокс. С одной стороны, масштаб, множество построек, явные следы планирования свидетельствуют о фундаментальном, постоянном характере поселения. Неслучайно подобные комплексы считают протогородами.

С другой стороны, там нет признаков управленческой бюрократии и социального неравенства, характерных именно для городов. Дома все одинаковые, ничто не говорит о делении на бедных и богатых. Удивительно, что вокруг мегасайта не нарушена природная среда, чего следовало бы ожидать при строительстве большого, постоянно действующего города.

Авторы работы приходят к выводу, что Небелевка функционировала летом как место ритуальных собраний. Сюда стекались целыми семьями жители небольших поселений в радиусе ста километров. Они приносили с собой вещи, посуду, еду, пригоняли домашних животных и совершали совместные ритуалы. Предварительно возводили дома собраний и храмы, оборудовали площадь для всенародных торжеств, сооружали заградительный ров. Для проживания строили дома, но после одного или нескольких посещений сжигали их. С наступлением холодов в Небелевке оставалось небольшое постоянное население, сохранявшее основную инфраструктуру до следующего сезона.

В недавней статье Джон Чапман и его коллеги пришли к выводу, что мегасайты объединяли разрозненные равноправные сообщества, обитающие на определенном пространстве, позволяя им чувствовать себя частью единой культуры. В этом смысле такие огромные деревни с низкой плотностью населения можно рассматривать как альтернативу городам. Не исключено, что их откроют и в других частях света.

Отцы-основатели и мигранты

По существующим представлениям, первые города появились в Месопотамии — примерно в то же время, что и мегасайты в лесостепи Восточной Европы. Однако такие поселения требуют жесткого управления, поскольку служат интересам небольших правящих групп.

С 1976 года ученые из Великобритании исследуют город Тель-Брак на северо-востоке Сирии, главным образом — его центральную, когда-то густонаселенную часть (первые раскопки английские археологи начали здесь еще в 1937-м). С помощью аэрофотосъемки и геофизических методов обследовали окрестности и выяснили, что памятник занимает гораздо большую площадь за счет пригородов с малой плотностью населения.

Около десяти лет назад ученые из Гарварда, Эдинбургского университета и Института археологических исследований Макдональда в Кембридже проанализировали распределение артефактов и построек и пришли к выводу, что Тель-Брак разрастался за счет мигрантов, селившихся на окраинах. Пришлые жили обособленными группами — механизмы интеграции тогда, по всей видимости, отсутствовали. Заметна автономность центральной части города, где размещалась бюрократия.

Древнейшим городом на Земле до недавнего времени считался Урук на юге современного Ирака. Согласно легенде, его основал шумерский царь Гильгамеш. Однако все больше фактов указывают на то, что Тель-Брак появился раньше.

А самым древним из непрерывно существующих городов считается Иерихон, расположенный на западном берегу реки Иордан. Британский археолог Кэтлин Кенион, проводившая там в 1950-х масштабные раскопки, считала, что ему десять тысяч лет.

Иерихон основали оседлые собиратели, обитавшие в полуземлянках. Позже здесь образовалась большая сельскохозяйственная коммуна. Люди окружили поселение стенами и поставили башню высотой 8,5 метра, возможно, не одну. Открытия последних лет показали, что уже тогда иерихонцы строили общественные здания для хранения урожая, собраний и, вероятно, храмы.