Сторонник Абхазии: ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза

Более 20 лет Джульетто Кьеза проработал в Москве собственным корреспондентом итальянских газет l'Unita и La Stampa. Будучи депутатом Европарламента, Кьеза выступал за независимость Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Известный итальянский журналист и общественный деятель, бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза скончался 26 апреля в возрасте 79 лет, сообщает РИА Новости.

Джульетто Кьеза был сторонником независимости Абхазии и Южной Осетии.

"Когда я был в Европейском парламенте, я попытался объяснить, что в вопросах Абхазии и Южной Осетии нужно исходить из реальности. Понять историю как она есть довольно сложно для людей, которые живут очень далеко и ничего не знают. Надо понимать, что возвращение назад невозможно, а если это так, то как можно вынудить народ вернуться назад после такой истории освобождения? Это просто невозможно", - говорил он в интервью, которое дал во время визита в республику в 2018 году.

Выступая в Европарламенте, он говорил своим коллегам о том, что предлагать Абхазии и Южной Осетии вернуться в состав Грузии неправильно.

"Это означает, что вы предлагаете этим народам потерять жизнь, не только свободу, но и жизнь", - отмечал Джульетто Кьеза.

Кьеза считал, что для нормализации отношений между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией необходим отказ грузинской стороны от насилия.

"Но Грузия продолжает поддерживать идею возвращения Абхазии и Южной Осетии в свой состав. Моя задача состоит в том, чтобы люди в Европе поняли, что ситуация изменилась, если удастся это понять, начнется процесс переговоров с Европой и другими странами. Абхазский народ, тот народ, который имеет свою идентичность, это очень важно, это надо продвигать на Западе, потому что там многие считают, что абхазская или югоосетинская проблема - это последствия постсоветского периода, но это не так. У вас есть свой язык, а язык – это народ", - говорил он.

Наличие абхазского языка, который не имеет ничего общего с грузинским, доказывает идентичность народа, живущего в Абхазии, замечал журналист.

"Этот народ имеет свои корни", - подчеркивал Джульетто Кьеза.

Более 20 лет Джульетто Кьеза проработал в Москве собственным корреспондентом итальянских газет l'Unita и La Stampa. В 2004 году он был избран депутатом Европарламента, работал заместителем председателя комиссии по делам международной торговли, а также в ряде других парламентских комиссий.

Был членом делегации от парламентской комиссии ЕС-Россия, делегации от парламентской комиссии ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизия и ЕС-Узбекистан. В 2010 году основал в Италии общественно-политическое движение "Альтернатива".

В последние годы Кьеза активно занимался проектом онлайн-телевидения Pandora TV, вел блог и сотрудничал с несколькими изданиями, в том числе писал колонки для Sputnik Italia. Он автор свыше 20 книг, многие из которых посвящены современной истории России и позднего СССР.