Звери в город, люди в лес. Повлиял ли коронавирус на диких животных

"Еще пару недель изоляции и будет плотина на Неве", - шутят петербуржцы в соцсетях. Недавно в Северной столице увидели бобра, он деловито пересекал Смольную набережную.

В Чили и вовсе комендантский час нарушил молодой самец пумы. В Непале носорог помог людям соблюдать режим самоизоляции, а на популярный и обычно многолюдный курортный Пхукет вернулись редкие черепахи. О диких животных на улицах опустевших городов и людях, ушедших в леса, — в материале корреспондента РИА Новости Светланы Баевой.

Не коронавирус, а нечто большее

"Это не коронавирус, которым вы можете заразиться в поездке, это нечто большее. Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности", — написал в комментарии к видео с гуляющим по улице львом сотрудник индийской лесной службы Сюзанта Нанда.

Хищник попал в объектив камеры в одном из населенных пунктов штата Гуджарат.

Another night at Ambardi, Gir.



It’s not Corona virus that is searching for u on the roads, something bigger is on the prowl.

Stay home stay safe🙏



( credit- Keval Patel) pic.twitter.com/gIzk7sl2EI — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 6, 2020

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В столице Чили Сантьяго еще в марте комендантский час нарушил молодой голодный самец пумы. Животное поймали специальные службы и осмотрели ветврачи. Здоров.

В Непале носорог вышел в город из национального парка Читван, разогнал тех, кто не соблюдает самоизоляцию, и спокойно вернулся на свою территорию.

So this #rhino thought to take things in his own hand. Went for an inspection. Btw rhino venturing out from forest happens a lot, even without lockdown. Forward. pic.twitter.com/Ck1sft3Emb — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 6, 2020

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"Этот носорог взял дело в свои руки, — прокомментировал Парвин Касван, выложивший видео. — Пошел на осмотр". Он отметил, что эти опасные животные порой выходят из леса и без карантина.

В России горожане также замечают необычных соседей. Например, в Санкт-Петербурге не возле лесопарка, а на Смольной набережной сняли на видео бобра. Он двигался в сторону Невы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Санкт-Петербург | Питер | СПБ (@spb.now_2.0) 5 Апр 2020 в 12:40 PDT

В Израиле в городах наблюдали шакалов. Во многих странах местные жители делились видео — то кабаны на улице, то лоси, то олени, то лани.

В Сочи пугливые косули прогуливаются вблизи опустевших турбаз и туристических троп. Одна даже не испугалась госинспекторов Кавказского заповедника. "Встречу можно назвать уникальной — эти животные крайне редко выбегают так близко к тропе, где ходят люди", — пояснили эксперты.

Пляжи без туристов тоже не пустуют. Например, на Пхукет вернулись редкие кожистые черепахи — самые крупные из ныне живущих. Раньше толпы отдыхающих мешали им делать кладки яиц на побережье острова. А сейчас — пожалуйста, никто не потревожит.

Правда, захват человеческой территории животными породил и немало фейков. Например, сенсация — "дельфины в Венеции" и соответствующее видео — подделка. На самом деле эта съемка из Сардинии.

Нет человека — нет проблемы

"Человек и его деятельность — главный раздражающий фактор для диких животных. В данном контексте верно утверждение: "Нет человека — нет проблемы", — говорит эколог, координатор Межрегиональной общественной организации "Природоохранный союз" Екатерина Ирхина. — На фоне всеобщей самоизоляции подобные инциденты будут происходить чаще и чаще".

Правда, есть еще сезонность. Например, зимой диких обитателей лесов толкает в города голод. Весной и осенью мигрируют лоси: они направляются в поисках сочных кормов в сторону водоемов, а потом уходят обратно, в чащу. Кстати, именно в это время увеличивается число ДТП с их участием.

В Москве встречи с дикими животными не такая уж редкость. Максим Богомолов из дружины охраны природы биофака МГУ уточняет, что из-за масштабного строительства зверям приходится покидать насиженные места. Но попасть в столицу им сложно из-за оживленного движения на МКАД.

"Однако во время карантина автомобильный трафик резко сократился, и преодолеть это препятствие гораздо легче, — поясняет Максим. — Появлению лесных обитателей в Москве способствует и меньшая вероятность встретиться с людьми".

По его словам, чаще всего в столице видят лисиц и лосей, так как их в окрестных лесах много и к людям они относительно терпимы.

Дикие животные руководствуются в первую очередь своими сенсорными способностями, напоминает Екатерина Ирхина. "Если они услышат, увидят или каким-либо способом почувствуют угрозу, они не пойдут в город, — говорит эксперт. — Так что окончание самоизоляции вернет все и всех на свои места".

Люди идут в леса

Ситуация в подмосковных лесах тоже изменилась. "Мало того что прохожие меньше беспокоят зверей и птиц, так еще и отменили весеннюю охоту, — отмечает Максим. — Поэтому есть надежда на восстановление звериного и крылатого населения области".

А вот в регионах, по словам экологов, охотники, наоборот, активизировались. "Воспользовавшись длинными выходными, они отправляются в леса или идут в горы, некоторые — с преступными намерениями", — указывают в пресс-службе WWF России.

Если в городах закупали гречку и туалетную бумагу, то на природе участились случаи браконьерства.

"Люди предпочитают надеяться на себя и чувствовать себя автономно, готовят запасы мяса, рыбы и дров "на крайний случай", — объясняет Дмитрий Горшков, директор программ WWF России по сохранению биоразнообразия.

Например, в Приморье Охотнадзор с 16 по 30 марта составил 31 протокол об административном правонарушении, а с 31 марта до 6 апреля — уже 144.

На днях стало известно, что в Тюменской области браконьеры убили лося и беременную лосиху. Весной там запрещена всякая охота на копытных животных, ну а добыча самок, по словам госохотдепартамента региона, в этот период и вовсе кощунство.