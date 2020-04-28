COVID-19 на свалке: чем опасны медицинские отходы в период эпидемии

В условиях эпидемии нагрузка на компании, которые вывозят из медучреждений потенциально опасный мусор, увеличилась в разы.

Обычно использованные средства защиты еще в больницах дезинфицируют и только потом передают на утилизацию. Насколько добросовестно ликвидируют отходы, отследить очень сложно: законодательно это практически не регулируется. Кроме того, одноразовые маски и перчатки оказываются и за пределами больниц — в контейнерах вместе с другим бытовым мусором. А это — риск распространения инфекции, пишет корреспондент РИА Новости Мария Марикян.

Централизованная утилизация

Медицинские отходы в зависимости от степени угрозы разделяют на пять классов. Эпидемиологическую опасность представляет класс Б. Это в том числе маски, халаты, перчатки. К классу В относится мусор, образовавшийся в процессе лечения больных с серьезными инфекциями.

И сейчас с этим настоящий завал. "Раньше отходы класса В мы забирали только из инфекционных отделений. Но теперь многие больницы перепрофилировали под COVID-19, — рассказывает РИА Новости руководитель одной из специализированных московских компаний Инесса Бармина. — Только за апрель мы вывезли и утилизировали около полусотни тонн класса В (в 50 раз больше, чем обычно) и более сотни тонн — класса Б.

По СанПиН такой мусор строго запрещено собирать вместе с обычным. "Отходы необходимо помещать в специальные упаковки красного цвета и обеззараживать прямо в больницах", — объясняет детали собеседница.

Затем все это вывозят на специально оборудованные площадки и сжигают. Продукты сгорания очищают механическим и химическим способами.

По словам Барминой, риск заражения для персонала минимален: сотрудники и раньше работали с опасным мусором в "полном обмундировании". "Наши водители, операторы площадок проходят обучение и соблюдают все меры предосторожности. Средств индивидуальной защиты хватает. Многоразовые контейнеры и машины ежедневно моем и дезинфицируем".

Маски и перчатки приходится вывозить и с предприятий пищевой промышленности. "Поскольку COVID-19 бывает бессимптомным, не исключено, что среди работников общепита есть носители вируса. Поэтому весь персонал пользуется индивидуальными средствами защиты, а руководство предприятий заключает договор с компаниями по утилизации", — уточняет Бармина.

Бытовой мусор

Однако не у всех, готовых взяться за вывоз больничного мусора, есть соответствующие возможности. "Стартовая цена, с которой подобные фирмы заходят на рынок, — 50 рублей за килограмм. По итогу после заключения контракта — три рубля. Что можно сделать на эти деньги? В лучшем случае доставить до контейнера рядом с многоквартирным домом. Потом приедет оператор и увезет все на полигоны, — комментирует РИА Новости зампред комитета по экологии "Деловой России" Наталья Беляева. — Что происходит после того, как медицинский мусор оказывается за пределами медучреждения, неизвестно".

Помимо этого, эксперты обеспокоены тем, что некоторые одноразовые изделия (те же маски) попадают в бытовой мусор, повышая угрозу второй волны эпидемии COVID-19.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил в Минздрав и Роспотребнадзор письмо с просьбой обеспечить обеззараживание использованных масок. "Повязка, которую носит больной человек дома или на улице и выбрасывает потом в обычную урну, ничем не отличается от той, что носит больной человек в медучреждении. Только больничную сейчас обезвредят, а уличную — нет. Очень опасная ситуация", — отметил Бурматов.

Контроль

В начале апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил премьер-министру создать централизованную государственную информационную систему учета, контроля сбора и утилизации медицинских и биологических отходов. Правительство области подготовило поправки к ФЗ "Об отходах производства и потребления" (копия есть в распоряжении РИА Новости).

Дело в том, что в нынешней редакции закон не контролирует качество утилизации опасных отходов. Ко всему прочему, такая деятельность не лицензируется, нет тарифного регулирования, госконтроль толком не налажен. Это создает дополнительные риски. Воробьев уверен: в условиях эпидемии коронавируса ситуация только усугубится.

Риски и решения

О сложившейся ситуации РИА Новости побеседовало с председателем правления АНО "Равноправие", экспертом комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Натальей Соколовой.

По ее мнению, многие медучреждения недостаточно ответственно подходят к обеззараживанию отходов. "Это следствие реформы, в результате которой младший персонал значительно сократили. А ведь именно санитары отвечают за правильную, качественную и своевременную дезинфекцию. Роспотребнадзор неоднократно указывал, что более чем у половины медорганизаций нет контейнеров, пригодных для опасных отходов. При этом только треть сельских больниц и половина амбулаторно-поликлинических учреждений оборудовали специальные помещения для сбора и временного хранения мусора".

Соколова добавляет, что в некоторых больницах применяли устаревшие методы сбора и утилизации биоматериалов, использованных бинтов, шприцев: использовали те же контейнеры, что и для ТКО, сжигали открытым способом.

Собеседница уточняет: Роспотребнадзору известно, сколько образовалось медицинского мусора, где он находится, с какими компаниями заключили договоры на утилизацию. Однако у федеральной службы нет права отслеживать дальнейшую судьбу отходов класса А, Б и В.

А вот Росприроднадзор и региональные природоохранные органы уполномочены на лицензионный контроль и надзор. "Но у них нет нужных данных, — поясняет Соколова. — Выявить нарушения можно только после причинения вреда здоровью и жизни граждан и окружающей среде. В том числе при "необоснованных", на первый взгляд, вспышках заболеваний".

В заключение она напоминает, что Роспотребнадзор выпустил рекомендации по карантину. В частности, и о том, как обращаться с мусором. "Но есть опасения, что далеко не до всех медицинских и фармацевтических учреждений, особенно в отдаленных уголках, дойдет эта информация", — заключает эксперт.