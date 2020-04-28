Более шести тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

В России за весь период распространения заболевания подтверждено 93 558 случаев заражения коронавирусом.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. В России за последние сутки подтверждено 6411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Летальных исходов за сутки зафиксировано 72. В 40,7% случаев новые заболевшие не имели клинических проявлений.

Больше всего случаев заражения по-прежнему в Москве. На столицу приходится 2548 новых случаев коронавируса. Всего в городе 48 426 заболевших, 4130 выздоровели, 479 человек умерли.

За весь период распространения заболевания в России зафиксировано 93 558 случаев заражения, 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.

Для борьбы с COVID-19 апрель в России объявлен нерабочим, в регионах страны действует режим самоизоляции.