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Более шести тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

© Sputnik / Максим Блинов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (574)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200428/1029994558/Bolee-shesti-tysyach-novykh-sluchaev-koronavirusa-vyyavleno-v-Rossii-za-sutki.html

В России за весь период распространения заболевания подтверждено 93 558 случаев заражения коронавирусом.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. В России за последние сутки подтверждено 6411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Летальных исходов за сутки зафиксировано 72. В 40,7% случаев новые заболевшие не имели клинических проявлений. 

Больше всего случаев заражения по-прежнему в Москве. На столицу приходится 2548 новых случаев коронавируса. Всего в городе 48 426 заболевших, 4130 выздоровели, 479 человек умерли. 

За весь период распространения заболевания в России зафиксировано 93 558 случаев заражения, 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.

Для борьбы с COVID-19 апрель в России объявлен нерабочим, в регионах страны действует режим самоизоляции.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (574)


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