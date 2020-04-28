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Путин сообщил о новом продлении нерабочих дней в России

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (577)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200428/1030000025/Putin-soobschil-o-novom-prodlenii-nerabochikh-dney-v-Rossii.html

По словам президента, в России удалось затормозить распространение эпидемии, однако ситуация остается очень сложной.

СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. Об этом глава государства объявил в ходе обращения перед совещанием с главами регионов по проблеме коронавируса. 

Кроме того, Путин поручил правительству и Роспотребнадзору к 5 мая подготовить параметры поэтапного выхода из режима самоизоляции, начиная с 12 мая.

Президент отметил, что в России удалось затормозить распространение эпидемии. В этом он видит заслугу граждан, которые прислушались к рекомендациям медиков и властей и соблюдали режим самоизоляции. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Но это не должно нас успокаивать. Ситуация остается очень сложной (...) Специалисты говорят о том, что пик еще не пройден. Риски заразиться выходят на верхнюю планку", - заявил российский президент. 

Согласно последним данным, число заболевших в России превысило 93 тысячи человек, 8,4 тысячи выздоровели, 867 заболевших скончались. 

Ранее Путин в обращении к россиянам сообщил, что до конца апреля в стране из-за коронавируса будут нерабочие дни. В регионах страны был введен режим самоизоляции граждан, им предписано не выходить из дома без крайней необходимости. 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (577)


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