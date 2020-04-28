Путин сообщил о новом продлении нерабочих дней в России

По словам президента, в России удалось затормозить распространение эпидемии, однако ситуация остается очень сложной.

СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. Об этом глава государства объявил в ходе обращения перед совещанием с главами регионов по проблеме коронавируса.

Кроме того, Путин поручил правительству и Роспотребнадзору к 5 мая подготовить параметры поэтапного выхода из режима самоизоляции, начиная с 12 мая.

Президент отметил, что в России удалось затормозить распространение эпидемии. В этом он видит заслугу граждан, которые прислушались к рекомендациям медиков и властей и соблюдали режим самоизоляции.

"Но это не должно нас успокаивать. Ситуация остается очень сложной (...) Специалисты говорят о том, что пик еще не пройден. Риски заразиться выходят на верхнюю планку", - заявил российский президент.

Согласно последним данным, число заболевших в России превысило 93 тысячи человек, 8,4 тысячи выздоровели, 867 заболевших скончались.

Ранее Путин в обращении к россиянам сообщил, что до конца апреля в стране из-за коронавируса будут нерабочие дни. В регионах страны был введен режим самоизоляции граждан, им предписано не выходить из дома без крайней необходимости.