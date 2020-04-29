Шесть "Титаников" по числу жертв: гибель теплохода "Армения" в ноябре 1941-го

Уничтожение немецкой авиацией госпитального судна "Армения" вблизи крымского побережья осенью 1941 года – военное преступление без срока давности. И показательный пример - какого противника, и какой ценой победил Советский Союз во Второй мировой войне. На борту практически безоружного теплохода находились до десяти тысяч человек – раненые красноармейцы, медицинский персонал, женщины и дети. Спасены только восемь человек.

Александр Хроленко, военный обозреватель

Русское географическое общество 27 апреля сообщило: "На дне Черного моря найден теплоход "Армения". Судно находится на глубине 1500 метров, в 15 морских милях (около 28 километров) от ялтинского побережья. Сложно переоценить результат совместной экспедиции Министерства обороны РФ и Русского географического общества.

Настойчивые поиски продолжались более 35 лет. Связанное с трагедией "Армении" дело №19 в Центральном военно-морском архиве в конце 1940-х годов было засекречено и недоступно для исследователей.

Единственная географическая привязка нашлась в Музее медицинской службы Черноморского флота в 1991 году – информация о воздушной атаке у поселка Гурзуф в районе Медведь-горы. Однако большие глубины и сложный рельеф дна в этом районе моря значительно осложняли поиск. Даже известный американец Роберт Баллард, который обнаружил затонувшие "Титаник" и "Бисмарк", со всем своим высокотехнологичным оборудованием не сумел найти "Армению". Разумеется, настойчивые многолетние поиски объяснялись не тем, что на теплоходе остались сокровища крымских музеев, а памятью и долгом.

Центр подводных исследований РГО В Черном море нашли затопленный немцами в 1941 году теплоход "Армения"

Гибель санитарного транспорта считается одной из самых масштабных трагедий на море в истории. Для сравнения, на "Титанике" погибли около 1500 пассажиров, на германском "Бисмарке" – более 2100 военных моряков. Эти цифры многократно перекрываются человеческими потерями "Армении"(от 7 до 10 тысяч погибших, точная цифра не установлена). С учетом условий обстановки, трагедия санитарного теплохода достойна книг и фильмов, и должна быть известна всему человечеству. Чтобы в мире не забывали об ужасах и жертвах Второй мировой войны, о роли Советского Союза в победе над фашистской Германией.

Никто не забыт

После идентификации корпуса санитарного судна "Армения" телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом священник Новороссийской военно-морской базы протоиерей Кирилл отслужил панихиду над местом гибели экипажа и пассажиров. Также были отданы воинские почести – на воду спустили венок, произвели три ружейных залпа.

"Человеку на море страшно, ибо он пред морем, как пред Самим Господом" – это из древнего Поморского морского устава, появившегося гораздо ранее Корабельного устава ВМФ России.

Непредсказуема и опасна морская стихия, а война на море жестока вдвойне. Если корабль или судно в холодную пору терпит бедствие вдали от берега, в ледяной воде люди почти обречены на гибель.

Немецкие войска в конце сентября 1941 года захватили Перекоп, и вошли в Крым. Красная армия с боями отступила к Севастополю, главной базе Черноморского флота. В начале ноября начались артиллерийские обстрелы и осада города, но еще можно было эвакуировать раненых, женщин и детей морем. Этим и занимался экипаж теплохода "Армения" под командованием опытного капитана Владимира Плаушевского.

Судно водоизмещением 6000 тонн, длиной 112 метров в мирное время перевозило до 980 пассажиров в комфортабельных каютах. Летом 1941-го "Армения" стала госпиталем, и с августа за 15 рейсов успела переправить из Крыма на Большую землю 15 тысяч раненых красноармейцев. Подобные переоборудованные теплоходы за годы войны в Черном море эвакуировали (спасли) более 412 тысяч человек.

В последний рейс санитарное судно вышло из Севастополя 6 ноября, чтобы перевезти в Туапсе около 300 раненых, медперсонал четырех военных госпиталей и несколько тысяч мирных жителей. В ночной Ялте "Армения" приняла на борт еще несколько сотен человек, и утром 7 ноября взяла курс на Кавказ в сопровождении двух сторожевых катеров.

На удалении 15 миль от крымского побережья судно атаковали самолеты Люфтваффе Heinkel-111 (по другим данным – Junkers 87). Сторожевые катера Черноморского флота и четыре зенитные пушки на палубе транспорта не уберегли от попаданий бомб и торпед. Разрушения были огромны, "Армения" ушла под воду за четыре минуты. В свинцовых ноябрьских волнах чудом выжили только восемь человек из многих тысяч.

Международное право в годы Второй мировой запрещало обстреливать госпитальные суда с опознавательными красными крестами, но немецкие летчики пренебрегали всеми нормами. Гитлеровские войска вели войну на уничтожение Красной армии и мирных жителей. В России этого не забыли, и постоянное укрепление обороны Черноморских рубежей страны – не только оперативный ответ на современные вызовы и угрозы национальной безопасности, это проекция исторической памяти.

"Армения" останется на картах

После спуска на воду в 1928 году на Балтийском заводе "Армения" вошла в шестерку лучших пассажирских судов Черного моря. Красивый и надежный теплоход был рассчитан на дальние плавания (до 4600 миль) со скоростью 14,5 узлов (около 27 км/час), имел достаточно большой экипаж – 96 человек. Моряки знают, что у каждого корабля или судна есть своя душа и стать – вполне осязаемые и неразрушимые "элементы конструкции". Возможно, поэтому на огромной глубине "Армения" сегодня стоит на ровном киле, не заваливаясь на борт даже через 79 лет после гибели. Хотя надстройка и палуба сохранили следы ужасающего авиаудара – леерные ограждения и другие вертикальные элементы взрывами просто вывернуты наружу.

Центр подводных исследований РГО В Черном море нашли затопленный немцами в 1941 году теплоход "Армения"

Между тем, история не заканчивается. Найденный корпус теплохода "Армения" будет объявлен воинским захоронением, точку с координатами 44 градуса 15 минут северной широты, 34 градуса 17 минут восточной долготы нанесут на морские карты. После этого все проходящие мимо корабли и суда ВМФ России будут приспускать флаги и отдавать воинские почести павшим защитникам Отечества.

Итоги экспедиции 2020 года позволят детально восстановить последний день "Армении". Центр подводных исследований Российского географического общества уже снимает документальный фильм о судьбе теплохода.

Полуторакилометровая глубина поможет сохранить покой нескольких тысяч погибших на борту "Армении" от криминальных посягательств искателей сокровищ или сенсаций. А поисковики Минобороны РФ и Российского географического общества продолжат свою работу, ведь раскрыты еще не все тайны Второй мировой.