Южная Осетия продлила запрет на пересечение границы с Россией

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Южная Осетия продлила запрет на пересечение госграницы с Россией из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Sputnik Южная Осетия.
"Порядок пересечения российско-осетинской границы через пункт пропуска "Рук" продлен до 31 мая", - говорится в сообщении.
Ранее правительство Южной Осетии из-за пандемии COVID-19 приняло постановление о полном ограничении пересечения границы с Россией до 1 мая.
В республике на данный момент нет зафиксированных случаев заражения COVID-19.
В Южной Осетии приостановлена деятельность:
- детских развлекательных центров
- кафе, столовых и ресторанов (за исключением работы на вынос без посещения физическими лицами помещений таких объектов)
- аттракционов, компьютерных клубов
- объектов физической культуры и спорта, тренажерных залов, бассейнов, секций, объектов, осуществляющих гостиничную деятельность и санаторно-курортное лечение
- под запретом остается проведение свадеб и иных массовых торжеств
- рекомендуется воздержаться от массовости проводимых поминальных мероприятий.
- Все последние новости о ситуации с коронавирусом в Абхазии и в мире - в спецпроекте Sputnik