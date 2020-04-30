Южная Осетия продлила запрет на пересечение границы с Россией

За сутки в России подтверждено 7 099 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Всего зараженных - 106 498 человек.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Южная Осетия продлила запрет на пересечение госграницы с Россией из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Sputnik Южная Осетия.

"Порядок пересечения российско-осетинской границы через пункт пропуска "Рук" продлен до 31 мая", - говорится в сообщении.

Ранее правительство Южной Осетии из-за пандемии COVID-19 приняло постановление о полном ограничении пересечения границы с Россией до 1 мая.

В республике на данный момент нет зафиксированных случаев заражения COVID-19.

В Южной Осетии приостановлена деятельность: