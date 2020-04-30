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Южная Осетия продлила запрет на пересечение границы с Россией

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (580)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200430/1030015581/Yuzhnaya-Osetiya-prodlila-zapret-na-peresechenie-granitsy-s-Rossiey.html

За сутки в России подтверждено 7 099 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Всего зараженных - 106 498 человек.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Южная Осетия продлила запрет на пересечение госграницы с Россией из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Sputnik Южная Осетия.

"Порядок пересечения российско-осетинской границы через пункт пропуска "Рук" продлен до 31 мая",  - говорится в сообщении.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Соблюдение карантина прибывших в Абхазию граждан контролирует МВД республики

Ранее правительство Южной Осетии из-за пандемии COVID-19 приняло постановление о полном ограничении пересечения границы с Россией до 1 мая.

В республике на данный момент нет зафиксированных случаев заражения COVID-19.

В Южной Осетии приостановлена деятельность:

  • детских развлекательных центров
  • кафе, столовых и ресторанов (за исключением работы на вынос без посещения физическими лицами помещений таких объектов)
  • аттракционов, компьютерных клубов
  • объектов физической культуры и спорта, тренажерных залов, бассейнов, секций, объектов, осуществляющих гостиничную деятельность и санаторно-курортное лечение
  • под запретом остается проведение свадеб и иных массовых торжеств
  • рекомендуется воздержаться от массовости проводимых поминальных мероприятий.
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (580)


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