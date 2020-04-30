Другого пути нет: режим карантина на Кубани продлили до 12 мая

На сегодняшний день в Краснодарском крае более тысячи подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился продлить карантинные меры на Кубани до 12 мая на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Кубани. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

Губернатор отметил, что ситуация в регионе остается сложной.

"Если мы нарушим самоизоляцию, все понимают, в каком масштабе может распространяться инфекция в крае. Карантин необходимо сохранить и продлить до 12 мая. По-другому действовать мы не можем, не имеем права. Проблем много, но другого пути у нас нет. Никаких ужесточительных мер не будет. Мы будем сохранять прежний режим", – сказал Вениамин Кондратьев.

Парки, скверы, набережные, детские площадки будут закрыты.

Движение общественного транспорта сохранится только в утренние и вечерние часы, для передвижения внутри муниципалитетов сохраняется беспропускное окно с 10 до 16 часов – оно по-прежнему действует только для тех, кто передвигается на личных автомобилях. В остальное время автомобилистам нужен специальный пропуск.

В Абхазии на сегодняшний день случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, часть карантинных мер будет отменена в начале мая, другие будут действовать до середины месяца.