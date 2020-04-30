Премьер-министр России заразился коронавирусом

Михаил Мишустин посоветовал россиянам оставаться дома, сам он также будет соблюдать режим самоизоляции.

СУХУМ, 30 апр -Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

О своем заболевании сам Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину. Путин пожелал премьеру скорейшего выздоровления.

Михаил Мишустин рассказал, что Кабмин будет активно работать, а сам он будет оставаться на связи.

Он также предложил назначить в его отсутствие и.о. премьер-министра Андрея Белоусова, Владимир Путин согласился с этим предложением.

По данным Роспотребнадзора на 30 апреля, в России подтверждено более 106 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели уже более 11 тысяч человек, жертвами болезни стали более тысячи пациентов.