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Премьер-министр России заразился коронавирусом

© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (581)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200430/1030024270/Premer-ministr-Rossii-zarazilsya-koronavirusom.html

Михаил Мишустин посоветовал россиянам оставаться дома, сам он также будет соблюдать режим самоизоляции.

СУХУМ, 30 апр -Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

О своем заболевании сам Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину. Путин пожелал премьеру скорейшего выздоровления.

Михаил Мишустин рассказал, что Кабмин будет активно работать, а сам он будет оставаться на связи.

Он также предложил назначить в его отсутствие и.о. премьер-министра Андрея Белоусова, Владимир Путин согласился с этим предложением.

По данным Роспотребнадзора на 30 апреля, в России подтверждено более 106 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели уже более 11 тысяч человек, жертвами болезни стали более тысячи пациентов.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (581)


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