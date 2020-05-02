От "Форда" до "Чайки": как американцы помогали строить советский автопром

Десятки передовых разработок, миллионы выпущенных машин и колоссальный вклад в технологическое развитие страны - ровно 90 лет назад, 2 мая 1930-го, под Нижним Новгородом начали строить автомобильный завод.

Всего за несколько лет он превратился в ведущее промышленное предприятие СССР. О самых знаковых проектах ГАЗа - в материале корреспондента РИА Новости Николая Протопопова.

Начало пути

Организовать масштабное производство автомобилей — до ста тысяч в год — руководство страны решило в 1929-м. Больше всего подходил для этого Нижний Новгород с развитой промышленностью, железнодорожными и водными путями сообщения, квалифицированными кадрами.

Однако опыта создания автогигантов у СССР не было. Советское правительство обратилось за помощью к США. В мае 1929-го Высший совет народного хозяйства и компания Ford Motor договорились о техническом содействии западных специалистов в строительстве предприятия, оснащении цехов и разработке технологии массового изготовления автомобилей.

Архитектурный проект выполнили в Кливленде. В Советском Союзе уже на месте планировали тепло- и электростанции, нефтепровод, транспортные тоннели, служебные помещения и склады, жилые здания и коммунальные сооружения.

Кроме того, "Форд" разрешил пользоваться всеми своими патентами и допустил к технологическим линиям советских стажеров, изучавших производство и сборку автомобилей. За полтора года на пустыре в районе села Монастыри вырос целый город. Первыми с конвейера сошли копии американского грузовика "Форд-АА" и легковой "Форд-А".

"Рабочая лошадка"

В конце января 1932-го завод собрал первую полуторку — автомобиль НАЗ-АА грузоподъемностью в 1,5 тонны. Через полгода, когда Нижний переименовали в Горький, грузовику присвоили обозначение ГАЗ-АА. Вскоре выпускали уже по 60 машин в сутки. Эта модель стала самой массовой в СССР в первой половине XX века — всего с конвейера сошли около миллиона штук.

На первых порах ГАЗ-АА собирали из американских комплектующих "отверточным" методом, но через год полностью перешли на отечественные детали.

Узлы и агрегаты монтировались на стальной штампованной раме. Обе оси подвешивались на рессорах. Амортизаторов у задних колес не было, передние обеспечивали нагрузку на раму толкающими штангами. Крутящий момент от двигателя на колеса передавался карданным валом и регулировался четырехступенчатой коробкой переключения передач. Двигатель — четырехцилиндровый, мощностью 42 лошадиных силы.

Полуторка, наравне с "Катюшей" и танком Т-34, стала одним из символов Великой Отечественной. Незадолго до нападения Германии на СССР грузовик модернизировали — мощность увеличили до 50 лошадиных сил, укрепили подвеску, поработали над рулевым механизмом.

Армии требовалось огромное количество "рабочих лошадок" — более трехсот тысяч ГАЗ-АА в годы войны круглосуточно перевозили пехотные подразделения, раненых, продовольствие и боеприпасы. Также эти машины использовали как топливозаправщики и ремонтные мастерские, на некоторые ставили радиостанции и даже вооружение — пулеметы Максима и ДШК.

Для удешевления с конструкции сняли все лишнее. Металлические и фанерные двери заменили на матерчатые накладки, крышу делали из брезентового тента, а крылья — из кровельного железа.

Кроме того, на грузовике оставили одну фару, убрали щетки лобового стекла и передние тормоза. Вернули все это только после Победы. Легендарный автомобиль выпускали до начала 1950-х, и еще в конце 1960-х он бегал по дорогам Союза.

Первый народный

В июне 1946-го с конвейера Горьковского автозавода сошел первый ГАЗ-М20 "Победа" — по-настоящему народный автомобиль. Разрабатывать его начали в 1943-м, взяв за образец трофейный немецкий Opel Kapitan.

Для того времени "Победа" была довольно продвинутым авто с несущим кузовом, гидравлическими барабанными тормозами, термостатной системой охлаждения двигателя, независимой подвеской передних колес и рычажными амортизаторами, обеспечивающими плавность хода. На ГАЗ-М20 стояли указатели поворотов и стоп-сигналы, дворники работали от электропривода, а салон отапливался печкой с обдувом ветрового стекла.

На новинку собирались ставить два типа двигателей: отечественный четырехцилиндровый и лицензионный американский шестицилиндровый "Додж". Однако от второго отказались из экономии. "Четверка" мощностью 50 лошадиных сил разгоняла автомобиль до 105 километров в час примерно за 45 секунд. И хотя для динамики "Победе" этого явно не хватало, мотор считался надежным и долговечным.

В 1948-м машину модернизировали — улучшили ходовую, систему вентиляции, установили новую КПП. С 1955-го включили в комплектацию тяговитый двигатель в 52 лошадиных силы, обновили облицовку радиатора и добавили в салон радиоприемник. В таком виде "Победа" выпускалась до 1958-го — всего собрали более 240 тысяч.

Было несколько вариантов кузова, в том числе для такси. Делали и кабриолет с открывающимся тканевым верхом. Ограниченной партией с конвейера сошел также комфортабельный автомобиль повышенной проходимости с узлами и агрегатами от внедорожника ГАЗ-69.

Гордость страны

На смену "Победе" в 1956-м пришла "Волга". В ГАЗ-21 соединили все передовые технические решения того времени. К примеру, некоторые экземпляры оснащали даже трехступенчатым "автоматом".

Машина получилась гораздо экономичней, надежней и динамичней предшественницы. До ста километров в час разгонялась за тридцать секунд с небольшим. При этом передняя независимая и задняя пружинная подвески отлично справлялись с бездорожьем. Особое внимание разработчики уделили дизайну. И хотя они явно оглядывались на американские Ford Mainline и Chevrolet Styleline, новый советский автомобиль получился гармоничным и вполне самобытным.

Электрический стеклоочиститель с двумя щетками, удобный салон: отопитель и обогреватель ветрового стекла, зеркало заднего вида, противосолнечные козырьки, пепельница, прикуриватель, радиоприемник. Ветровое стекло сделали панорамным, без центральной стойки, хороший обзор обеспечивался и сзади.

Автомобиль пользовался популярностью не только в СССР — его покупали более чем в сорока странах, включая Англию, Грецию, Бельгию и Финляндию. На Горьковском автозаводе работал отдел экспортных поставок.

Седан для номенклатуры

Кроме массовых автомобилей, в Горьком выпускали люксовые модели. Так, в 1959-м в производство пошла "Чайка" (ГАЗ-13) — машина представительского класса для советской номенклатуры: министров, секретарей обкомов, послов СССР в зарубежных странах. Некоторые известные деятели культуры также пользовались этим авто.

"Чайку" постарались сделать максимально комфортабельной. В комплектацию входили электрические стеклоподъемники и прикуриватель.

В задней части салона устанавливали динамики радиоприемника, антенна которого выдвигалась нажатием кнопки. Можно было, не обращаясь к водителю, переключать радиостанции с помощью проводного пульта. Салон с велюровыми сиденьями отделывали хромом, деревом и кожей.

Для "Чайки" разработали автоматическую трансмиссию с кнопочным переключением диапазонов, гидравлический усилитель руля, вакуумный усилитель тормозов и бескамерные шины. Под капотом — восьмицилиндровый двигатель мощностью 195 лошадиных сил, максимальная скорость — 160 километров в час с разгоном до сотни всего за 20 секунд.

И хотя в экстерьере "Чайки" отчетливо проглядывают черты "американца" Packard Caribbean, этот автомобиль ни с каким другим не спутаешь. Выпускали его небольшими партиями, и, как правило, в руки частников он не попадал. До 1978-го на Горьковском автозаводе собрали порядка трех тысяч экземпляров в различных модификациях, в том числе лимузинов, универсалов и кабриолетов.