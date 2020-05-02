Коварный COVID: врач рассказал об опасности бессимптомного коронавируса

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, заразились более 3,1 миллиона человек.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Даже бессимптомное течение коронавируса может нести серьезную опасность. Об угрозах такого течения болезни рассказал главный врач инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге Денис Гусев изданию "Петербургский дневник".

Отсутствие симптомов характерно для легкой формы коронавируса. Однако она может очень быстро перейти в среднюю и даже тяжелую. "Этот переход может занимать от нескольких дней до одного дня и менее, от четырех-шести часов", - говорит Гусев.

Он подчеркнул, что у многих заболевших во всем мире болезнь протекает бессимптомно. Таких носителей очень сложно выявить и подсчитать.

Главная угроза состоит в том, что человек является источником коронавирусной инфекции, не подозревая об этом, и может заразить десятки людей.

Согласно последним данным, в России за весь период распространения заболевания подтверждено более 114 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Абхазии было выявлено три случая. Два пациента уже вылечились, один скончался от осложнений.