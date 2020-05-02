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Более девяти тысяч случаев коронавируса выявлено в России за сутки

© Sputnik / Павел Кононов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (587)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200502/1030031165/Bolee-devyati-tysyach-sluchaev-koronavirusa-vyyavleno-v-Rossii-za-sutki.html

В России за весь период распространения заболевания подтверждено более 120 тысяч случаев заражения коронавирусом.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. В России за сутки подтверждено 9623 новых случаая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. У 46,6% новых заразившихся заболевание протекает бессимптомно. 

Летальных исходов за сутки зафиксировано 57. При этом выздоровели и выписаны из больниц 1793 человек. Больше всего заболевших по-прежнему в Москве. На столицу приходится 5358 новых случаев коронавируса. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.

Ранее на этой неделе стало известно, что коронавирусная инфекция диагностирована у премьер-министра России Михаила Мишустина. Кроме того, положительный тест на COVID-19 сдали министр строительства Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков. 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (587)


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