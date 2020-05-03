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ВОЗ: число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 3,3 миллиона

© Sputnik / Илья Питалев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (595)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200503/1030044522/VOZ-chislo-vyyavlennykh-sluchaev-COVID-19-v-mire-prevysilo-33-milliona.html

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Число  подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 3,3 миллиона, свыше 238 тысяч человек скончались, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"По последним данным ВОЗ, за сутки в мире зафиксированы более 82,7 тысячи новых случаев коронавируса, общее число составляет 3 349 786. Количество летальных исходов за сутки возросло на 8657, общее число жертв коронавируса в мире составляет 238 628", - говорится в сообщении.

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 518 895), где скончались более 142,6 тысяч человек.

© Sputnik / Илья Питалев
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За все время пандемии в Абхазии было диагностировано три случая коронавируса. Двое заболевших прошли лечение в Гудаутской больнице, выздоровели и были выписаны, одна пациентка 1925 года скончалась.

Новых случаев коронавирусной инфекции в республике не выявлено. 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (595)


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