ВОЗ: число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 3,3 миллиона

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 3,3 миллиона, свыше 238 тысяч человек скончались, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"По последним данным ВОЗ, за сутки в мире зафиксированы более 82,7 тысячи новых случаев коронавируса, общее число составляет 3 349 786. Количество летальных исходов за сутки возросло на 8657, общее число жертв коронавируса в мире составляет 238 628", - говорится в сообщении.

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 518 895), где скончались более 142,6 тысяч человек.

За все время пандемии в Абхазии было диагностировано три случая коронавируса. Двое заболевших прошли лечение в Гудаутской больнице, выздоровели и были выписаны, одна пациентка 1925 года скончалась.

Новых случаев коронавирусной инфекции в республике не выявлено.