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Не стал обращаться к врачам: на Кубани умер заразившийся коронавирусом водитель больницы

© Sputnik / Илья Питалев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (599)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200504/1030047731/Ne-stal-obraschatsya-k-vracham-na-Kubani-umer-zarazivshiysya-koronavirusom-voditel-bolnitsy.html

В России диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 145 тысяч 268 человек, во всем мире COVID-19 выявлен у более чем трех с половиной миллионов пациентов.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik. На Кубани умер болевший коронавирусом мужчина, который, несмотря на высокую температуру, не стал обращаться к врачам, сообщает сайт администрации Краснодарского края.

52-летний мужчина работал водителем в Лабинской центральной районной больнице. 18 апреля у него поднялась температура до 39 градусов, однако он не стал обращаться за медицинской помощью.

"21 апреля мужчина был доставлен в инфекционный госпиталь Лабинской ЦРБ с диагнозом внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Он также страдал ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией. Исследования на Covid-19 показали положительный результат. 29 апреля состояние пациента ухудшилось, больной был переведен на ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось", - говорится в сообщении.

На Кубани за последние сутки подтверждено 96 новых случаев коронавируса. 

Всего на 4 мая в Краснодарском крае коронавирус диагностирован у 1340 человек, в том числе 83 детей. 409 пациентов выписаны с выздоровлением, из них 37 - за последние сутки. Скончался 21 человек.

По последним данным оперативного штаба Абхазии по защите населения от коронавируса, в республике новых выявленных случаев коронавируса нет.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (599)


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