Чрезвычайный уровень пожароопасности объявлен в Сочи

Власти города просят граждан соблюдать меры безопасности и не разжигать костров в лесах, за нарушение грозит штраф.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik. В Сочи с 5 по 7 мая на территории курорта вероятно возникновение ЧС, связанных пожароопасностью пятого класса, этот класс считается "чрезвычайным", сообщается на сайте администрации города.

"Экстренные службы переведены в усиленный режим работы. Жителям рекомендуется принять все необходимые меры предосторожности. Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор строго запрещено", - говорится в сообщении.

Особый противопожарный режим был объявлен на курорте еще 10 марта в связи с высокой пожароопасностью четвертого класса. Как сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Сочи высока вероятность возгораний в лесах.

Штраф за нарушение мер пожарной безопасности может составлять до пяти тысяч рублей для граждан, до 40 тысяч – для должностных лиц, а для юридических – от 300 тысяч рублей до полумиллиона.

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