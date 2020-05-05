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Читайте стихи о войне: спикер Совета Федерации России о 75-летии Победы

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (86)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200505/1030053950/Chitayte-stikhi-o-voyne-spiker-Soveta-Federatsii-Rossii-o-75-letii-Pobedy.html

Накануне празднования 75-летия Победы Sputnik попросил председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентину Матвиенко рассказать, с каким настроением в непростых условиях пандемии она встречает этот юбилей.

Валентина Ивановна посоветовала получить эмоциональный заряд от военной поэзии и сама прочитала одно из любимых стихотворений. В эксклюзивном интервью агентству Sputnik она рассказала, почему остановила свой выбор на произведении Роберта Рождественского.

Sputnik

- Валентина Ивановна, каким вы видите предстоящее празднование юбилея Победы в нынешних условиях? Вы говорили о домашних архивах, фотографиях, что еще можете посоветовать, чтобы больше проникнуться значимостью события?

- Стихи… Стихи о войне. Читайте сами, читайте детям. Мы в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ сделали проект: несколько человек – актер, ветеран, политик и представитель молодого поколения – читают одно произведение, стихотворение о Великой Отечественной войне. Я, как и мои коллеги, приняла участие в этом проекте. Мне доверили выбор – что именно читать. Хочу сказать, взяла очень серьезную паузу, месяц тянула – настолько сложным это оказалось. Чуть не сорвала проект!
Не хотела подходить формально.  Да и вообще, я формально не могу… Пришлось перечитать, переворошить много военной поэзии.  Даже пережить... Нисколько не жалею. Очень сильное и очень нужное сейчас, перед Днем Победы, впечатление получила. Как какое-то очищение, катарсис. Особенно, когда читала поэтов-фронтовиков.

- Какие именно произведения особенно тронули душу?

- Симонов, Твардовский, Окуджава, Друнина, Берггольц… "Я убит подо Ржевом", "Если дорог тебе твой дом", "Я ухожу от пули", "Ты вернешься", "Накануне"… Настолько чувствуешь конкретного человека в солдате, стоящем перед огромной, бескрайней войной, в которой надо победить... Какая там сила веры и ожесточение, осознание долга перед будущим! И в то же время любовь к жизни. Она в точных, скупых, простых деталях. В каждом слове. Именно у фронтовиков. И накатывают переживания прямо с фронта…

Но остановилась на "Реквиеме" Роберта Рождественского. Даже для себя самой неожиданно. Вроде произведение знакомое каждому, читанное, произнесенное, услышанное стократно каждое слово в нем. Но, видимо, неспроста. Сила в нем космическая, масштаб! Знаете, это как взгляд со стороны уже на прошедшее, на боль, на трагедию, на величину Подвига.  Взгляд монументальный, по прошествии времени. Отлитый, отчеканенный в вечности. Читаешь и магия какая-то — слова простые, а как будто больше становишься, сильнее. Прочитайте.

 

Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (86)


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