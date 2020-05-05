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Более 10 тысяч случаев коронавируса выявлено в России за сутки

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200505/1030055771/Bolee-10-tysyach-sluchaev-koronavirusa-vyyavleno-v-Rossii-za-sutki-.html

В России за весь период распространения заболевания подтверждено более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. В России за сутки выявлено 10 102 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. У 49,1% новых заразившихся заболевание протекает бессимптомно. 

Летальных исходов за сутки зафиксировано 95. При этом выздоровели и выписаны из больниц 1770 человек. Больше всего заболевших по-прежнему в Москве. На столицу приходится 5714 новых случаев коронавируса. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 1451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек.

В Абхазии, по последним данным, были выявлены три случая коронавируса. Двое пациентов вылечились и выписаны из больницы. Заболевшая пожилая женщина скончалась. 



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