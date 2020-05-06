13:53 06 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.97
  • EUR80.06
Поиск
Важно:

Первый случай коронавируса выявлен в Южной Осетии

© Sputnik / Кирилл Брага
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (604)
34201
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200506/1030063914/Pervyy-sluchay-koronavirusa-vyyavlen-v-Yuzhnoy-Osetii.html

Заболевший приехал в республику из Северной Осетии, коронавирус был диагностирован, когда он находился на карантине.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. В Южной Осетии выявлен первый случай коронавируса, сообщает агентство Sputnik Южная Осетия

Заболевший прибыл в республику из Северной Осетии уже после закрытия границы с Россией. Мужчина находился на карантине, когда у него начали проявляться симптомы. 

Сейчас принимаются меры по изоляции всех, с кем контактировал больной. 

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Более сотни граждан отправили на карантин в гостиницу Сухума

В Южной Осетии из-за риска распространения коронавируса с конца марта действуют ограничительные меры. В начале апреля был введен запрет на пересечение границы с Россией без особого разрешения. Он продлится до 31 мая. Кроме того, была полностью закрыта граница с Грузией. 

До сегодняшнего дня в Южной Осетии не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. В Абхазии были подтверждены три случая. Двое заболевших выздоровели и были выписаны из больниц, один скончался. На сегодняшний день в республики активных случаев заражения нет. 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (604)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. В центре: один из куполов Покровского собора.
Сила и мощь: репетиция авиапарада ко Дню Победы в Москве
Чудом вернулись с домой: Александр Шоуа рассказал о своих воевавших дедах
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться