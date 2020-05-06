Первый случай коронавируса выявлен в Южной Осетии

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. В Южной Осетии выявлен первый случай коронавируса, сообщает агентство Sputnik Южная Осетия.
Заболевший прибыл в республику из Северной Осетии уже после закрытия границы с Россией. Мужчина находился на карантине, когда у него начали проявляться симптомы.
Сейчас принимаются меры по изоляции всех, с кем контактировал больной.
В Южной Осетии из-за риска распространения коронавируса с конца марта действуют ограничительные меры. В начале апреля был введен запрет на пересечение границы с Россией без особого разрешения. Он продлится до 31 мая. Кроме того, была полностью закрыта граница с Грузией.
До сегодняшнего дня в Южной Осетии не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. В Абхазии были подтверждены три случая. Двое заболевших выздоровели и были выписаны из больниц, один скончался. На сегодняшний день в республики активных случаев заражения нет.
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