19:42 06 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.97
  • EUR80.06
Поиск

С авиацией и салютом: Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (96)
24310
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200506/1030064935/S-aviatsiey-i-salyutom-Shoygu-rasskazal-kak-v-Rossii-otmetyat-Den-Pobedy.html

В этом году из-за мировой пандемии коронавируса торжества на День Победы пройдут в особом формате.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как в стране будут отмечать День Победы на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости

"Девятого мая во всех военных округах и на Северном флоте состоится возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам воинам, отдание воинских почестей погибшим героям. В память о них в 19 часов повсеместно будет объявлена минута молчания", - сообщил министр.

Военный парад перенесут на более поздний срок, 9 мая состоится только воздушная часть: над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов. Воздушные парады также пройдут в 47 городах России и на военных базах за рубежом. 

© Видео Sputnik
Крылья Победы над Москвой: как прошла репетиция воздушной части Парада

Юнармейцы примут участие в онлайн-проектах "Звонок ветерану" и "Открытка ветерану". Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет не в традиционном формате.

"Люди выйдут на балконы с фотографиями своих родных - участников Великой Отечественной войны и вместе споют песню "День Победы". По всей стране на улицах городов и поселков из специально оборудованных военных автомобилей будут звучать поздравления, а также песни фронтовых лет. Завершатся праздничные мероприятия салютом", - рассказал Шойгу.

Министр поручил следить за соблюдением всех мер безопасности, чтобы не подвергать риску здоровье людей, прежде всего ветеранов.

Читайте также: 

Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (96)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Граффити Победы: фасады домов расписали к 9 Мая
Чудом вернулись домой: Александр Шоуа рассказал о своих воевавших дедах
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться