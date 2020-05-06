С авиацией и салютом: Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы

В этом году из-за мировой пандемии коронавируса торжества на День Победы пройдут в особом формате.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как в стране будут отмечать День Победы на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

"Девятого мая во всех военных округах и на Северном флоте состоится возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам воинам, отдание воинских почестей погибшим героям. В память о них в 19 часов повсеместно будет объявлена минута молчания", - сообщил министр.

Военный парад перенесут на более поздний срок, 9 мая состоится только воздушная часть: над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов. Воздушные парады также пройдут в 47 городах России и на военных базах за рубежом.

Юнармейцы примут участие в онлайн-проектах "Звонок ветерану" и "Открытка ветерану". Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет не в традиционном формате.

"Люди выйдут на балконы с фотографиями своих родных - участников Великой Отечественной войны и вместе споют песню "День Победы". По всей стране на улицах городов и поселков из специально оборудованных военных автомобилей будут звучать поздравления, а также песни фронтовых лет. Завершатся праздничные мероприятия салютом", - рассказал Шойгу.

Министр поручил следить за соблюдением всех мер безопасности, чтобы не подвергать риску здоровье людей, прежде всего ветеранов.

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