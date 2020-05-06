19:42 06 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.97
  • EUR80.06
Поиск

У министра культуры России диагностировали коронавирус

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (607)
641 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200506/1030065515/U-ministra-kultury-Rossii-diagnostirovali-koronavirus-.html

Ранее коронавирусная инфекция была выявлена у главы российского правительства, а также у министра строительства.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. У главы российского министерства культуры Ольги Любимовой диагностировали коронавирус, сообщает РИА Новости.

"Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID-19 положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах", - рассказала пресс-секретарь министра Анна Усачева.

Болезнь у Любимовой протекает в легкой форме, поэтому о ее госпитализации пока речи не идет.

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Премьер-министр России заразился коронавирусом

Ранее на этой неделе стало известно, что коронавирусная инфекция диагностирована у премьер-министра России Михаила Мишустина. Кроме того, положительный тест на COVID-19 сдали министр строительства Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков. 

В России на 6 мая зарегистрировали 165 929 заболевших COVID-19, из них более 21 тысячи человек вылечились, 1537 умерли.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (607)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Граффити Победы: фасады домов расписали к 9 Мая
Чудом вернулись домой: Александр Шоуа рассказал о своих воевавших дедах
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться