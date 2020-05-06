У министра культуры России диагностировали коронавирус

Ранее коронавирусная инфекция была выявлена у главы российского правительства, а также у министра строительства.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. У главы российского министерства культуры Ольги Любимовой диагностировали коронавирус, сообщает РИА Новости.

"Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID-19 положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах", - рассказала пресс-секретарь министра Анна Усачева.

Болезнь у Любимовой протекает в легкой форме, поэтому о ее госпитализации пока речи не идет.

Ранее на этой неделе стало известно, что коронавирусная инфекция диагностирована у премьер-министра России Михаила Мишустина. Кроме того, положительный тест на COVID-19 сдали министр строительства Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков.

В России на 6 мая зарегистрировали 165 929 заболевших COVID-19, из них более 21 тысячи человек вылечились, 1537 умерли.