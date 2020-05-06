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Еще два случая коронавируса выявили в Южной Осетии

© Sputnik / Евгений Биятов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (607)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200506/1030068332/Esche-dva-sluchaya-koronavirusa-vyyavili-v-Yuzhnoy-Osetii.html

О первом выявленном случае заражения коронавирусной инфекцией в республике стало известно в среду 6 мая.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. В Южной Осетии, где сегодня был выявлен первый заболевший коронавирусом, положительный тест на COVID-19 сдали еще два человека, сообщает агентство Sputnik Южная Осетия

Как рассказала главный санитарный врач республики Марина Кочиева, два случая заражения подтверждены у граждан, которые приехали в Цхинвал 5 мая. Первый заболевший - 14-летний мальчик, который вернулся в республику из Северной Осетии 30 апреля. 

Все трое больных сейчас изолированы и находятся под наблюдением врачей. 

© Sputnik / Кирилл Брага
Первый случай коронавируса выявлен в Южной Осетии

В Южной Осетии из-за риска распространения коронавируса с конца марта действуют ограничительные меры. В начале апреля был введен запрет на пересечение границы с Россией без особого разрешения, который будет действовать до 31 мая. Кроме того, была полностью закрыта граница с Грузией. 

До сегодняшнего дня в Южной Осетии не было выявлено ни одного случая заболевшего COVID-19. В Абхазии были подтверждены три случая. Двое заболевших выздоровели и были выписаны из больниц, один скончался. На сегодняшний день в Абхазии активных случаев заражения нет. 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (607)


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