Еще два случая коронавируса выявили в Южной Осетии

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. В Южной Осетии, где сегодня был выявлен первый заболевший коронавирусом, положительный тест на COVID-19 сдали еще два человека, сообщает агентство Sputnik Южная Осетия.

Как рассказала главный санитарный врач республики Марина Кочиева, два случая заражения подтверждены у граждан, которые приехали в Цхинвал 5 мая. Первый заболевший - 14-летний мальчик, который вернулся в республику из Северной Осетии 30 апреля.

Все трое больных сейчас изолированы и находятся под наблюдением врачей.

В Южной Осетии из-за риска распространения коронавируса с конца марта действуют ограничительные меры. В начале апреля был введен запрет на пересечение границы с Россией без особого разрешения, который будет действовать до 31 мая. Кроме того, была полностью закрыта граница с Грузией.

До сегодняшнего дня в Южной Осетии не было выявлено ни одного случая заболевшего COVID-19. В Абхазии были подтверждены три случая. Двое заболевших выздоровели и были выписаны из больниц, один скончался. На сегодняшний день в Абхазии активных случаев заражения нет.