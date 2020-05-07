Онлайн-конференция "Как пройдет шествие "Бессмертный полк - онлайн". Трансляция завершена

Онлайн-конференция, посвященная вопросам проведения акции "Бессмертный полк — онлайн".
Участники:
— сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров;
— руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской;
— заместитель председателя Правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов;
— вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир Манджиков;
— председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
Принять участие в проекте "Бессмертный полк онлайн" можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/.
Количество партнеров, призывающих к участию в онлайн-шествии, либо желающих транслировать его на своих ресурсах постоянно растет.
Партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом "Аргументы и факты", официальный информационный партнер в странах Ближнего зарубежья — Международное агентство Sputnik.
Также к информированию населения о проекте подключились постоянный информационный партнер"Бессмертного полка" России МИА "Россия Сегодня" и операторы сотовой связи Мегафон и Tele2.