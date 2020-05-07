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Онлайн-конференция "Как пройдет шествие "Бессмертный полк - онлайн". Трансляция завершена

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (107)
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https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200507/1030077277/Onlayn-konferentsiya-Kak-proydet-shestvie-Bessmertnyy-polk---onlayn-Pryamaya-translyatsiya.html
Онлайн-конференция "Как пройдет шествие "Бессмертный полк - онлайн". Трансляция завершена
В ходе мероприятия будет рассказано, как в этом году будет организована трансляция шествия "Бессмертный полк-онлайн"  — проекта, который с каждым днем набирает обороты: чуть более чем за неделю его реализации число участников приближается к миллиону.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=98503072&type=mp4
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PT47M46S
2020-05-07T16:39Z

В ходе мероприятия будет рассказано, как в этом году будет организована трансляция шествия "Бессмертный полк-онлайн"  — проекта, который с каждым днем набирает обороты: чуть более чем за неделю его реализации число участников приближается к миллиону.

Онлайн-конференция, посвященная вопросам проведения акции "Бессмертный полк — онлайн".

Участники:
— сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров;
— руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской;
— заместитель председателя Правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов;
— вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир Манджиков;
— председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Принять участие в проекте "Бессмертный полк онлайн" можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/https://ok.ru/app/immortal-regimenthttps://vk.com/polk_apphttps://sber9may.ru/.

Количество партнеров, призывающих к участию в онлайн-шествии, либо желающих транслировать его на своих ресурсах постоянно растет.

Партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом "Аргументы и факты", официальный информационный партнер в странах Ближнего зарубежья — Международное агентство Sputnik.

Также к информированию населения о проекте подключились постоянный информационный партнер"Бессмертного полка" России МИА "Россия Сегодня" и операторы сотовой связи Мегафон и Tele2.

Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (107)


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