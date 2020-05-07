В режиме онлайн: как организуют "Бессмертный полк" к 75-летию Победы

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, по всему миру отменяются массовые мероприятия. Шествие "Бессмертный полк" будет проходить в онлайн режиме.

СУХУМ, 7 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Одним из главных событий 9 мая станет акция "Бессмертный полк онлайн" рассказал в ходе пресс-конференции в РИА Новости сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

Неделю назад организаторы шествия проанонсировали акцию. За это время к ней подключились около двух миллионов человек. Как подчеркнул Макаров, акция стала действительно народной, "получила широкий размах". Заявки поступают не только из России, но и из других стран.

По словам одного из организаторов, заместителя председателя Правления ПАО Сбербанк Станислава Кузнецова, проект по скорости запуска не имеет себе равных.

"Команда, которая объединилась вокруг общественно-патриотического движения на самом деле в короткие сроки придумала проект. Этот проект по скорости запуска не имеет себе равных. Нас всех объединил великий праздник День Победы. В этом году из-за распространения коронавируса многие мероприятия пришлось перенести в режим онлайн. Сейчас колонны "Бессмертного полка" формируются. Я уверен, что сегодня-завтра наши колонны будут только увеличиваться. Рад сообщить, что техническое обеспечение работает бесперебойно. Мы готовы принять любое количество анкет, фотографий и историй", - отметил Кузнецов.

Организаторами онлайн акции была открыта горячая линия, на которой люди могут получить консультацию по участию в шествии. С момента запуска проекта было обработано более 15 тысяч звонков. В основном люди спрашивали о том, как принять участие в акции и как найти информацию о своем ветеране.

Опрос Как вы будете отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне? буду участвовать в "Бессмертном полку" онлайн 28.6% (8)

соберемся семьей на праздничный обед 14.3% (4)

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все вышеперечисленное 35.7% (10) Проголосовали: 28 Все опросы буду участвовать в "Бессмертном полку" онлайн

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Как отметила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, в проведении онлайн-шествия организаторам помогают более трех с половиной тысяч волонтеров.

"Формат сменился на онлайн. Но несмотря на это "Волонтеры Победы" также принимают участие и помогают обеспечить трансляцию. 3 тысячи 700 человек помогают в модерации заявок. Действительно, несмотря на изменение формата, интерес волонтеров и их желание помочь большое. В ежедневном формате, с утра до ночи волонтеры помогают в модерации заявок, приходящих на порталы, рассматривают каждую заявку, смотрят, все корректно заполнено или нет, хорошо ли видна фотография. Если вдруг что-то не так, мы отправляем заявки на доработку", - рассказала Ольга Амельченкова.

© Foto / РИА новости Акция "Бессмертный полк" онлайн

Она также добавила, что президент России Владимир Путин поддержал такой формат "Бессмертного полка" и будет в нем участвовать.

В День Победы Mail.ru Group совместно с организаторами "Бессмертного полка" проведет онлайн-шествие. Акция пройдет в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте и на сайте "Бессмертного полка". Транслировать шествие будут на сайтах международного информационного агентства Sputnik.

В преддверии акции ВКонтакте и Одноклассники запустили специальные мини-приложения, через которые пользователи смогут загрузить архивные фотографии своих родных, прошедших через Великую Отечественную войну.

Приложение оформит снимок как памятную карточку: ей можно будет поделиться в своем профиле, в ленте или же в историях.

9 мая все загруженные снимки будут объединены в видеоисторию памяти об участниках войны.

Как отмечают организаторы, проект "Бессмертный полк онлайн" пользуется популярностью и с каждым днем набирает обороты – чуть более чем за неделю его реализации число участников приближается к двум миллионам.

Трансляция шествия "Бессмертный полк - онлайн" 9 мая запланирована на медиаэкранах России, в том числе города Москвы, экранах в московском метрополитене, площадках онлайн-кинотеатров "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалах СТС, Победа.

Принять участие в проекте "Бессмертный полк онлайн" можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/.