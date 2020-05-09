Обращение Владимира Путина по случаю 75-летия Победы. Трансляция завершена

Президент России Владимир Путин 9 мая, в 75-летнюю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне, возложит цветы к Вечному огню.

Президент России поучаствует еще в нескольких мероприятиях. Но не массовых, поэтому Путин не нарушит эпидемиологический режим, объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Кроме этого, в ходе видеовстречи с участниками общероссийской акции "МыВместе" глава государства поддержал инициативу народного артиста СССР Василия Ланового отметить праздник массовым исполнением песни "День Победы в рамках онлайн-акции "Бессмертный полк" и обещал подумать над формой собственного участия.