Воздушный парад в честь 75-летия Победы в Москве. Трансляция завершена

В День Победы по небу в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника — современные боевые самолеты и вертолеты, а вечером в Москве состоится традиционный праздничный салют.

9 мая 1995 года в ознаменование 50-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве на Красной площади состоялся юбилейный парад участников войны и тружеников тыла военных лет с подразделениями Московского гарнизона, который, по замыслу его организаторов, воспроизводил исторический Парад Победы 1945 года. На парад выносилось Знамя Победы.

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" день 9 мая объявлен всенародным праздником – Днем Победы. Он является нерабочим днем и ежегодно отмечается военным парадом и артиллерийским салютом.

С этого времени парады на Красной площади проводились ежегодно, но без боевой техники. В 2008 году участие военной техники в них возобновилось. С этого года возродилась традиция проведения 9 мая полноценных воздушных парадов, с демонстрацией всей "линейки" боевых и наиболее значимых вспомогательных самолетов ВВС России.

В 2020 году, в год 75-летия Победы, в связи с пандемией коронавируса было решено 9 мая не проводить все запланированные массовые мероприятия в честь праздника, в том числе Парад Победы и шествие "Бессмертного полка". Их проведение отложили на более поздний срок, пообещав провести именно в 2020 году, который был объявлен в России Годом памяти и славы.

Президент страны Владимир Путин сообщил, что, несмотря на ограничения из-за коронавируса, 9 мая пройдет воздушный парад, а вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют.