Более 2,7 миллиона заявок подано на участие в акции "Бессмертный полк"

Проект, созданный буквально за несколько недель, получился очень масштабным - участие в нем приняли люди со всего мира.

Онлайн-шествие "Бессмертного полка" стартовало в 11 утра по времени Петропавловска-Камчатского. Порядка 700 тысяч человек уже присоединились к трансляции в интернете – на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru, Международного бессмертного полка polk.press и в онлайн-кинотеатре "Окко", а также в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте - на страницах сообщества Бессмертного полка России.

Люди не жалеют "классов" и "лайков" - их поток буквально сопровождает шествие в социальных сетях вместе с волной комментариев, в которых все пишут слова благодарности своим дедам и прадедам, защитившим нашу страну.

На участие в проекте уже подано более 2,7 миллиона заявок, их прием продолжается и сегодня, 9 мая, до 15:00 по московскому времени. Все поступившие сведения в обязательном порядке проходят модерацию. Работает горячая линия, специалисты которой круглосуточно консультируют по любым нюансам участия в "Бессмертном полку - онлайн". Ее номер 8 – 800 – 20- 1945 – 0. Накануне 9 мая операторы приняли рекордное число звонков: более 23 тысяч, это в полтора раз больше, чем за весь предыдущий период реализации "Бессмертного полка онлайн"!

Разработчики просят отнестись с пониманием к тому, что обработка всех полученных данных потребовала больших энергозатрат и новых технических решений, поэтому до сих пор не все участники проекта получили оповещения с указанием даты и времени показа его истории на электронную почту. Рассылка этих писем уже начата. И займет несколько дней.

В случае, если к моменту получения письма ваш герой уже прошел в строю "Бессмертного полка онлайн", не расстраивайтесь – его уже увидела вся страна, мы вместе гордимся его вкладом в Великую Победу, а на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru, Международного бессмертного полка polk.press и в онлайн-кинотеатре "Окко" предусмотрена возможность перемотать видео на нужный момент и увидеть своего ветерана. На этих площадках шествие продлится не один день – а столько, сколько потребуется, чтобы все ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади.

Организаторы проекта "Бессмертный полк онлайн" Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России", партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом "Аргументы и факты", официальный информационный партнер в странах Ближнего зарубежья - Международное агентство Sputnik.

Информационные партнеры: МИА "Россия Сегодня", информационное агентство ТАСС, операторы сотовой связи Мегафон и Tele2, онлайн-кинотеатры "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалы СТС, Победа.