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Севмаш готовит к сдаче "Бореи-А" и "Ясени-М": что это значит для ВМФ России

Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
В мире
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200516/1030142690/Sevmash-gotovit-k-sdache-Borei-A-i-Yaseni-M-naskolko-izmenitsya-VMF-Rossii.html

На предприятии Севмаш сформированы сдаточные команды для кораблей, которые в этом году пройдут испытания в море. Это означает, что невзирая на экономические трудности и пандемию, успешно строятся две группировки атомных подводных лодок в интересах ВМФ России.

Субмарины проектов "Ясень-М" и "Борей-А" находятся в разной степени готовности: "Князь Владимир" готовится к передаче ВМФ, "Казань" проходит испытания, "Белгород" и "Новосибирск" в прошлом году выведены из эллинга, пишет военный обозреватель Александр Хроленко. 

Россия стремительно создает новый подводный флот, способный защищать интересы страны в любой точке Мирового океана, и не допускать одностороннего военного доминирования Североатлантического альянса.

Российский ВМФ будет иметь в своем составе до 80 субмарин, получив около 10 новых подводных лодок. В том числе два стратегических крейсера проекта "Борей-А", две многоцелевых субмарины "Ясень-М" и одну "Варшавянку". Замечу, подводные лодки – это самое сложное и совершенное оружие человечества.

Министерство обороны РФ
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Обновление стратегических подводных сил РФ – основа ядерного сдерживания и обеспечения национальной безопасности. Растущий оборонный потенциал России демонстрирует ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) "Князь Владимир", который 12 мая вышел из Северодвинска в Белое море для государственных ходовых испытаний. После нескольких суток комплексной проверки в надводном и подводном положении всех узлов, систем и возможностей будет определена дата включения корабля в состав Северного флота.

Основную часть испытаний, включая ракетные стрельбы, головной корабль проекта "Борей-А" РПКСН "Князь Владимир" прошел в конце 2019 года.

Четвертое поколение

В составе российского ВМФ уже три стратегических "Борея": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Головным в серии стал ракетоносец "Юрий Долгорукий" (вошел в состав Северного флота в 2013 году). Первые три корабля имеют в шахтах по 16 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Булава", последующие могут получить больше (отличительные характеристики не разглашаются). Напомню, что Минобороны РФ запланировало поставить ВМФ дополнительно два ракетоносца 955А "Борей-А", таким образом, серия увеличена с 8 до 10 кораблей.

Десять стратегических подводных крейсеров четвертого поколения (три "Борея" и семь "Бореев-А") станут морской основой российской ядерной триады на ближайшие десятилетия, будут нести в совокупности не менее 160 ракет "Булава", это 1600 разделяющихся боеголовок по 100-150 килотонн. Максимальный радиус действия ракеты – 8000 километров.

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"Булава" имеет современную систему преодоления противоракетной обороны противника, высокую скорость и маневренность, мощный твердотопливный двигатель, небольшие размеры и прочие достоинства совершенного оружия сдерживания морского базирования.

Не менее важны для баланса сил и защиты интересов страны в Мировом океане многоцелевые «охотники» за подводными ракетоносцами потенциального противника (их задача – сопровождение в зоне боевого патрулирования субмарин США и других ядерных стран НАТО). Первую серийную многоцелевую подводную лодку "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М" спустили на воду в конце 2019 года. Вскоре "Новосибирск" войдет в состав ВМФ. В этой серии Российский флот получит 7 кораблей.

Субмарины проекта "Ясень-М" вооружены минами, 533-мм торпедами, крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковыми "Цирконами".

На борту имеются совершенные комплексы радиоэлектронного вооружения. Малозаметные многоцелевые подводные лодки этого типа водоизмещением 13 800 тонн способны погружаться на глубину до 520 метров. Автономность – 100 суток, подводная скорость – 31 узел. Экипаж – 64 человека. О выдающихся характеристиках проекта "Ясень" свидетельствуют факты: российскую субмарину "Северодвинск" в Атлантическом океане американские военные моряки не могли обнаружить в течение нескольких недель. Такова специфика службы.

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В назначенный час подводная лодка выходит в море, и в точке погружения не оставляет следов. Экипаж не имеет права на ошибку, и несет напряженные вахты на большой глубине, не видя солнечного света, не замечая перемен погоды. Воздух для дыхания дает система регенерации.

После выполнения поставленной задачи субмарина всплывает в той же точке, порой через месяцы. Это неизбежная плата за преимущества стратегических и многоцелевых подводных лодок: скрытность, независимость от погоды, способность вести боевые действия в любых районах Мирового океана, включая ракетные удары из-под арктических льдов.

Сегодня Россия закладывает основы атомного подводного флота пятого поколения. Для этого обновляется спектр вооружений, внедряются передовые средства целеуказания, связи и управления, а также автоматизированные средства разведки. Проектирование атомных подводных лодок пятого поколения ведется в строгом соответствии с главными требованиями ВМФ – значительное повышение скрытности и совершенствование систем вооружения. Несмотря на усиление враждебной риторики, и попытки Запада сформировать образ отсталой, депрессивной "России-бензоколонки", многие технологические вершины РФ недоступны другим странам.

Раздражение Запада

Американские специалисты вынужденно признают, что Россия "строит обладающие исключительными возможностями ядерные подводные лодки проекта 955А "Борей" с межконтинентальными баллистическими ракетами на борту".

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Издание The Drive выражает беспокойство заявленными характеристиками РПКСН "Князь Владимир», конструкторскими решениями, которые значительно снижают шумность, и повышают эффективность подводной лодки. По данным СМИ, стоимость строительства крейсера проекта "Борей" составляет до 400 миллионов долларов. Для сравнения, многоцелевая американская субмарина Virginia обходится Пентагону в 2,5 миллиарда долларов.

К тому же "Вирджинии" четвертого поколения оказались столь шумными и несовершенными, что вряд ли способны успешно выполнять задачи по предназначению в боевой обстановке (утрата скрытности гибельна для подводников).

Появление в российском ВМФ нового стратегического ракетоносца "Князь Владимир" воспринимается как вызов, на который у американцев и их союзников пока нет ответа.

Возникает необходимость финансирования разработки новых гидроакустических систем (подобных SOund SUrveillance System) в Мировом океане (это очень дорого, и без гарантии 100-процентного обнаружения противника). Впрочем, для выполнения боевой задачи "Борею" не нужно преодолевать далеко в океане противолодочные рубежи – МБР "Булава" могут стартовать и от родного пирса.

Относительно проекта "Ясень" в США также хорошо информированы, и не питают иллюзий. Авторитетное издание The National Interest сообщает, что атомная субмарина "Северодвинск" вооружена 32 крылатыми ракетами 3М-14К "Калибр" в ядерном или обычном варианте, радиусом действия свыше 2500 километров.

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Подлодки класса "Ясень" обладают большой скоростью, они исключительно тихие, имеют очень чувствительные датчики, поэтому "представляют собой угрозу для основной территории Соединенных Штатов".

Далее американское издание отмечает, что "Северодвинск" и "Казань" способны приблизиться к восточному берегу Америки на расстояние до 1000 километров и поразить "цели, расположенные в районе Великих озер, Чикаго или Сент-Луиса". Почему российские многоцелевые субмарины должны поражать сухопутные цели в США, не объясняется.

И все же "охотники" проекта "Ясень" нацелены преимущественно на уничтожение авианосных ударных групп противника и стратегических подводных ракетоносцев типа "Огайо" (несет 24 баллистических ракеты UGM-133 "Трайдент" II D5, в каждой из которых до 12 ядерных боеголовок W88 по 475 килотонн).

Современные российские подводные крейсера стратегического назначения и многоцелевые субмарины созданы для неотвратимого уничтожения противника, и защищают страну самим фактом присутствия в Мировом океане. Россия продолжает укреплять Военно-морской флот, способный надежно защищать национальные интересы в любой точке планеты. Очевидно, растущий оборонный потенциал России огорчает "партнеров" из Североатлантического альянса, но просчитывать возможные издержки они умеют, и это гарантирует относительную стабильность нашего многополярного мира.



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