Главврача кубанской больницы уволили из-за невыплат врачам, работающим с COVID-19

Армавирские медики выложили в интернет видеообращение, в котором заявили о том, что им не выплатили надбавки, положенные за работу в период пандемии.

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Главного врача городской больницы Армавира уволили из-за нарушений с выплатами, положенными медикам, работающим с заболевшими коронавирусом пациентами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Ранее армавирские медики выложили в интернете видеообращение, в котором заявили о том, что им не выплатили надбавки, положенные за работу в период пандемии.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева для детальной проверки организации краевой Минздрав направил комиссию в Армавир.

Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что в случае, если факты нарушений, недоплат медработникам найдут подтверждение, губернатор поручил уволить главврача городской больницы Армавира в течение 24 часов.

"Работа комиссии еще не завершена, но факты нарушений уже начали подтверждаться. Соответственно, будут жесткие кадровые решения. Принято решение об увольнении главного врача армавирской городской больницы, в состав которой входит служба скорой медицинской помощи Армавира", – рассказала Минькова.

Как сообщили в Минздраве края, деньги на выплаты медикам, работающим с COVID-19, во все медучреждения Кубани были доведены вовремя. Зарплата медицинским работникам в регионе выплачивается с 12 мая. По представленным больницами расчетам необходимый для выплаты объем финансирования был перечислен во все муниципальные образования.