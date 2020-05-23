Броня крепка: у кого есть иммунитет против COVID-19

Часть из них остается в крови после выздоровления, храня память о патогене. Как действует эта защита и можно ли заразиться повторно — пишет Татьяна Пичугина в материале для РИА Новости.

Защита со многими неизвестными

Переболевшие COVID-19 могут стать спасением для стран, снимающих карантин. Такие люди обладают иммунитетом к инфекции, а значит, ничем не рискуют, контактируя и с больными, и с теми, чей статус неизвестен. Ученые из Технологического института Джорджии (США) показали на математической модели, что за счет этой категории граждан скорость заражения и число смертей при эпидемии существенно снижаются.

Но это если допустить, что способность противостоять коронавирусу сохраняется минимум год. Реальный же срок неизвестен. Выздоровевший может быть защищен очень недолго, как при гриппе и других простудных инфекциях. Специалисты из Колумбийского университета проанализировали образцы, отбиравшиеся каждую неделю у пары сотен жителей Нью-Йорка с зимы 2016-го по весну 2018 года. У двенадцати один и тот же сезонный коронавирус обнаруживали несколько раз за эти полтора года.

Исследователи вирусов SARS-CoV и MERS-CoV, ставших причиной эпидемических вспышек в 2002-м и 2013 году, обнаруживали иммунные маркеры у пациентов спустя два-три года. Дольше всего в организме сохраняются так называемые клетки памяти. Ученые из Сингапура нашли их в крови переболевших через 11 лет.

В какой степени эффективна эта защита, сказать сложно, поскольку у людей просто не было шансов столкнуться второй раз с этими инфекциями. Эпидемии SARS и MERS удалось быстро погасить, и больше они не возвращались.

Опасность выжившего

Неопределенность по поводу иммунитета к SARS-CoV-2 порождает опасения разного рода. Людей волнует, можно ли заразиться второй раз и не остается ли выздоровевший источником инфекции.

"Продолжительность защиты — вопрос открытый. Потребуется время, чтобы ответить на него. Сообщения о повторных заражениях пока не подтверждаются, они связаны в том числе с ошибками диагностики. Вероятность того, что переболевший человек вновь заразится и заболеет в течение нескольких месяцев, крайне мала. Так как вирус мутирует, повторное заражение возможно, скажем, через год, что мы наблюдаем при сезонных респираторных заболеваниях. Но по сравнению с гриппом скорость замен в геноме коронавируса ниже", — отмечает Андрей Васин, исполняющий обязанности директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

"Повторное инфицирование возможно у небольшой группы людей, чей организм не вырабатывает иммунитет, это может быть и следствием ошибок диагностики, ложноотрицательных тестов", — уточняет Олег Батищев, доцент МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН.

В некоторых случаях тесты на РНК вируса дают положительный результат спустя несколько недель после исчезновения симптомов, что порождает много вопросов.

"У подавляющего большинства больных вирусные тела не выделяются спустя десять-четырнадцать дней, но есть сообщения, что вирус обнаруживается и спустя 60 дней", — уточняет Давид Наимзада, сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ и лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета.

"Если у пациента формируется полноценный иммунный ответ, подтверждено отсутствие вируса в организме после заболевания, то вероятность, что он будет переносчиком, крайне низка. Однако полной картины иммунного ответа мы еще не знаем, стопроцентной уверенности нет", — подчеркивает Андрей Васин.

Многофункциональная стража

Зараженная клетка, прежде чем погибнуть, подает сигнал бедствия. В ответ из лимфоузлов в кровь выделяются две группы лимфоцитов: Т-клетки и В-клетки. Среди первых есть те, что помогают распознать и запомнить врага (Т-хелперы), и те, что его убивают (Т-киллеры).

В-клетки, получив сигнал, превращаются в субстанции, которые синтезируют антитела — белковые молекулы, где закодирована информация, которая помогает в будущем безошибочно распознать вирус и наслать на него "убийц". Именно их имеют в виду, говоря о приобретенном иммунитете. Если в плазме крови выздоровевшего хороший уровень антител, то ее можно перелить тяжелобольным пациентам с COVID-19 в надежде укрепить их защитную систему.

Организм выстраивает две линии защиты от инфекции: с помощью Т-клеток и В-клеток. Сначала следует первичный ответ, цель которого — уничтожить вирусные частицы и зараженные клетки. Затем вторичный — выработка антител и клеток памяти, распознающих патоген спустя долгое время после выздоровления

Впрочем, ученые пока не уверены, что антитела вырабатываются у всех одинаково.

"Сообщают о низкой выраженности специфического иммунитета у значительной части больных. От десяти до 30 процентов (в зависимости и от возраста тоже) тех, у кого была выявлена коронавирусная инфекция, не имели в крови специфических антител", — приводит данные Наимзада.

"Об антителах говорят много, но не нужно забывать, что это только одна из граней противовирусного иммунитета. Помимо адаптивного В-клеточного ответа, отвечающего за выработку антител, есть еще Т-клеточный, опосредованный CD8+ и CD4+ Т-клетками, а также неспецифический врожденный иммунный ответ.

По имеющимся данным, у SARS-CoV-2 есть механизмы его обхода, но В-клеточный и Т-клеточный ответы, вероятно, в целом работают эффективно", — добавляет Васин.

Об иммунном ответе из Т-клеток пока очень мало данных, но ученые видят тут перспективу. Дело в том, что среди них есть долгоживущие, несущие память о контакте с вирусом. Именно их обнаруживали в крови переболевших SARS и MERS спустя годы.

Что касается врожденного иммунитета, который оказывается бессильным против коронавируса, то его можно подстегнуть с помощью живых вакцин от туберкулеза и полиомиелита. Экспериментальное обоснование этой гипотезы намерены получить в ходе клинических испытаний в Австралии. Наблюдательная программа стартовала и в России, в Кировской области.