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Более 90 новых случаев коронавируса выявлено в Краснодарском крае

© Sputnik / Татьяна Макеева
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (667)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200524/1030198109/Bolee-90-novykh-sluchaev-koronavirusa-vyyavleno-v-Krasnodarskom-krae.html

Заболевшие выявлены в 18 муниципальных образованиях Краснодарского края, их возраст от пяти до 84 лет.

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Еще 92 случая заболевания коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщает администрация края.

"За последние сутки зафиксировано 40 новых случаев в Краснодаре, 12 – в Сочи, 7 – в Кавказском районе, 5 – в Тихорецком районе, по 4 – в Белореченском и Курганинском районах, Армавире, 3 – в Тбилисском районе, по 2 – в Апшеронском, Отрадненском районах и Новороссийске. По одному пациенту прибавилось в Красноармейском, Лабинском, Динском, Гулькевичском, Кореновском, Усть-Лабинском и Мостовском районах", - говорится в сообщении.

Среди заболевших пятеро детей в возрасте от пяти до 11 лет. 

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Кубани достигло 3247 человек. 27 пациентов скончались. На сегодня 1900 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе 41 за последние сутки.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них четырнадцать человек выздоровели, один пациент умер.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (667)


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