Четыре из новой серии: СМИ опубликовали цены на iPhone

Все новые модели iPhone компании Apple оснастят OLED-дисплеями, они также смогут работать в сетях 5G.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Новая серия iPhone будет представлена четырьмя устройствами, пишет портал Tom’s Guide.

Издание приводит цены на новые гаджеты:

iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма - цены будут варьироваться в диапазоне 649-749 долларов (46-54 тысячи рублей),

iPhone 12 Max (6,1) - от 749 до 849 долларов (около 60 тысяч рублей),

iPhone 12 Pro (6,1) - от тысячи до 1,3 тысячи долларов (70-92 тысячи рублей),

iPhone 12 Pro Max (6,7) - до 1,4 тысячи долларов (около ста тысяч рублей).

Точная дата презентации смартфона пока не известна. Сообщалось, что компания Apple покажет iPhone 12 в сентябре, однако из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса, мероприятие и запуск телефонов в продажу могут отложить до октября.

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