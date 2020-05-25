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Логотип компании Apple на стене фирменного магазине на 5-й авеню в Нью-Йорке.

Четыре из новой серии: СМИ опубликовали цены на iPhone

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200525/1030201620/Chetyre-iz-novoy-serii-SMI-opublikovali-tseny-na-iPhone.html

Все новые модели iPhone компании Apple оснастят OLED-дисплеями, они также смогут работать в сетях 5G.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Новая серия iPhone будет представлена четырьмя устройствами, пишет портал Tom’s Guide.

Издание приводит цены на новые гаджеты:

  • iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма - цены будут варьироваться в диапазоне 649-749 долларов (46-54 тысячи рублей),
  • iPhone 12 Max (6,1) - от 749 до 849 долларов (около 60 тысяч рублей),
  • iPhone 12 Pro (6,1) -  от тысячи до 1,3 тысячи долларов (70-92 тысячи рублей),
  • iPhone 12 Pro Max (6,7) - до 1,4 тысячи долларов (около ста тысяч рублей).

Точная дата презентации смартфона пока не известна. Сообщалось, что компания Apple покажет iPhone 12 в сентябре, однако из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса, мероприятие и запуск телефонов в продажу могут отложить до октября.

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