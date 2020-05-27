14:53 27 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.06
  • EUR77.91
Поиск

Число заболевших коронавирусной инфекцией на Кубани превысило 3,5 тысячи

© Sputnik / Денис Абрамов
В мире
Получить короткую ссылку
59 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200527/1030215423/Chislo-zabolevshikh-koronavirusnoy-infektsiey-na-Kubani-prevysilo-35-tysyachi.html

За последние сутки COVID-19 подтвержден у 80 человек в возрасте от 5 до 88 лет. Среди заразившихся пятеро детей.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik.  Более трех с половиной тысяч случаев заболевания коронавирусом выявлено на Кубани, сообщает администрация Краснодарского края. 

"Общее число подтвержденных случаев на Кубани достигло 3506. При этом более половины пациентов выписаны с выздоровлением – 2257 человек, из них 176 за последние сутки. За время пандемии в крае скончались 29 человек",  - говорится в сообщении. 

На 27 мая в медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратились 8724 человека, из них 855 детей. Продолжают стационарное лечение 2214 пациентов, в том числе 250 детей. Под медицинским наблюдением по месту жительства находится 13410 человек.

Роспотребнадзором проведено 44048 исследований на коронавирус, лабораториями регионального минздрава – 121190, в том числе 2626 за последние сутки.

В обсерваторах Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы и Ейска, станиц Голубицкой и Кущевской, а также поселков Псебай и Кабардинка размещены 2812 человек. За все время через них прошло 6728 граждан. У 42 из них был выявлен коронавирус.

По последним данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, в республике за все время пандемии зафиксировано 28 случаев заболевания COVID-19, пятнадцать человек выздоровели, один пациент умер.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Угадай картинку: что видят люди на фотографиях с Марса
Упущенный шанс: почему фармкомпании не подготовились к пандемии коронавируса
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться