Число заболевших коронавирусной инфекцией на Кубани превысило 3,5 тысячи

За последние сутки COVID-19 подтвержден у 80 человек в возрасте от 5 до 88 лет. Среди заразившихся пятеро детей.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Более трех с половиной тысяч случаев заболевания коронавирусом выявлено на Кубани, сообщает администрация Краснодарского края.

"Общее число подтвержденных случаев на Кубани достигло 3506. При этом более половины пациентов выписаны с выздоровлением – 2257 человек, из них 176 за последние сутки. За время пандемии в крае скончались 29 человек", - говорится в сообщении.

На 27 мая в медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратились 8724 человека, из них 855 детей. Продолжают стационарное лечение 2214 пациентов, в том числе 250 детей. Под медицинским наблюдением по месту жительства находится 13410 человек.

Роспотребнадзором проведено 44048 исследований на коронавирус, лабораториями регионального минздрава – 121190, в том числе 2626 за последние сутки.

В обсерваторах Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы и Ейска, станиц Голубицкой и Кущевской, а также поселков Псебай и Кабардинка размещены 2812 человек. За все время через них прошло 6728 граждан. У 42 из них был выявлен коронавирус.

По последним данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, в республике за все время пандемии зафиксировано 28 случаев заболевания COVID-19, пятнадцать человек выздоровели, один пациент умер.