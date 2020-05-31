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Число заболевших COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек

© Sputnik / Максим Блинов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (690)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200531/1030237113/Chislo-zabolevshikh-COVID-19-v-mire-prevysilo-shest-millionov-chelovek.html

Наибольшее число зараженных зафиксировано в США, там зафиксировано свыше 103 тысяч смертельных исходов.

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило шесть миллионов, свыше 367 тысяч человек умерли, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Число случаев заражения во всем мире достигло 6 063 725, по меньше мере 369 244 пациентов с коронавирусом скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
За все время мировой эпидемии в Абхазии зафиксировано 28 случаев COVID-19, жертвой болезни стал один человек.

 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (690)


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