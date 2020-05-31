Число заболевших COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило шесть миллионов, свыше 367 тысяч человек умерли, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Число случаев заражения во всем мире достигло 6 063 725, по меньше мере 369 244 пациентов с коронавирусом скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
За все время мировой эпидемии в Абхазии зафиксировано 28 случаев COVID-19, жертвой болезни стал один человек.
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