Еще 80 случаев коронавируса подтверждено на Кубани

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Краснодарском крае достигло 3824, из них 225 детей.

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. В Краснодарском крае подтверждено 80 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает администрация Кубани.

"За последние сутки 41 случай зафиксирован в Краснодаре, 11 – в Армавире, 7 – в Сочи, по три – в Отрадненском и Кореновском районах, по два – в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах. По одному заболевшему прибавилось в Каневском, Кавказском, Мостовском, Тбилисском и Выселковском районах. В числе заболевших 52 женщины и 28 мужчин. Самому старшему пациенту 94 года", - говорится в сообщении.

За последние сутки в регионе умер один 70-летний пациент с коронавирусом, число жертв COVID-19 в Краснодарском крае достигло 32 человек.

На сегодняшний день в медучреждения края обратились с подозрением на коронавирус 9648 человек, из них 915 детей. Продолжают стационарное лечение 2137 пациентов, включая 214 несовершеннолетних.

Дома под наблюдением сотрудников поликлиник находятся 13860 кубанцев, в том числе 590 детей.

В обсерваторах на территории десяти муниципальных образований находится 2753 человека. За все время через них прошло 7672 гражданина. У 50 из них был выявлен коронавирус.