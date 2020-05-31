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Загар без масок и полет с дистанцией: Роспотребнадзор рассказал о мерах против COVID-19

© Sputnik / Владимир Песня
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (692)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200531/1030239338/Zagar-bez-masok-i-polet-s-distantsiey-Rospotrebnadzor-rasskazal-o-merakh-protiv-COVID-19.html

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказал о правилах, которые будут обязательными для россиян во время путешествий на самолете, а также о мерах безопасности на пляжах.

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Россияне могут не надевать маски на пляжах, но соблюдать социальную дистанцию как в местах отдыха, так и в самолетах, рассказала в эфире телеканала "Россия 1" глава ведомства Анна Попова. 

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Она рассказала, что меры, которые разработаны Роспотребнадзором - обязательны для всех российских авиакомпаний, они должны следить за соблюдением социальной дистанции как при посадке, так и на протяжении всего полет. Кроме того, при доставке пассажиров к самолету на автобусе, аэропортам придется увеличить число автобусных рейсов.  

"Дистанция на входе в самолет, при нахождении в самолете и на выходе, не должна меняться. Должно быть социальное дистанцирование, на этом этапе нашей жизни это обязательное условие", — сказала Попова.

Она также сообщила, что на пляжах отдыхающие могут не носить медицинские маски, но должны помнить о социальной дистанции.

"Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, — да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже", — сказала глава Роспотребнадзора. 

По последним данным, в России зафиксировано более 400 тысяч случаев коронавирусной инфекции, выздоровели уже более 170 тысяч человек.

В Абхазии за все время пандемии было диагностировано 28 случаев заболевания. 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (692)


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