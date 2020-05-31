В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы на Красной площади

Отложенный из-за коронавируса парад в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня.

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на Парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, которую установят на Красной площади, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Безусловно, президент и гости будут на трибуне. Безусловно, будут и зарубежные главы государств", - сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что как именно будут располагаться гости на трибуне еще предстоит уточнить.

"Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого режима практически ничего не останется", - отметил Песков.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.

"Красная площадь имеет свои ограничения. Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, будет ли возможность людям посмотреть парад не только по телевизионной трансляции.

Он также выразил надежду, что к 24 июня ситуация по коронавирусу в столице улучшится.

Военнослужащие войск РХБ защиты проведут масштабную дезинфекцию мест размещения парадных расчетов в Москве и Московской области.

"В Москве и Московской области военнослужащие подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты приступили к масштабной дезинфекции мест проживания личного состава, привлекаемого к подготовке военного парада на Красной площади 24 июня 2020 года", - сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что силы 34 расчетов мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции КДА и авторазливочных станций АРС-14КМ будут 5 дней обрабатывать территории воинских частей и образовательных учреждений Минобороны.

"Обработке спиртосодержащими дезинфицирующими средствами и хлорсодержащими растворами подлежит более 90 общежитий и столовых, свыше 150 тысяч квадратных метров внутренних помещений зданий", - рассказали в Минобороны.

Также специалистами РХБ защиты будут продезинфицированы более 60 тысяч квадратных метров площадей и дорог, более 370 единиц автомобильной техники, задействованной в перевозке парадных расчетов.

С 8 июня подразделения РХБ защиты приступят к ежедневной спецобработке на парадной площадке в Алабино.

Ранее стало известно, что на Парад приглашен президент Абхазии Аслан Бжания.

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