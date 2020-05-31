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В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы на Красной площади

© Sputnik / Владимир Баранов
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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (145)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200531/1030239663/V-Kremle-rasskazali-kak-proydet-Parad-Pobedy-na-Krasnoy-ploschadi.html

Отложенный из-за коронавируса парад в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня.

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на Парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, которую установят на Красной площади, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Безусловно, президент и гости будут на трибуне. Безусловно, будут и зарубежные главы государств", - сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что как именно будут располагаться гости на трибуне еще предстоит уточнить. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания примет участие в параде Победы в Москве

"Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого режима практически ничего не останется", - отметил Песков. 

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.

"Красная площадь имеет свои ограничения. Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, будет ли возможность людям посмотреть парад не только по телевизионной трансляции.

Он также выразил надежду, что к 24 июня ситуация по коронавирусу в столице улучшится.

Военнослужащие войск РХБ защиты проведут масштабную дезинфекцию мест размещения парадных расчетов в Москве и Московской области.

© Видео Минобороны России
Штурмуя небо: Су-25 готовятся к десяти военным парадам 24 июня

"В Москве и Московской области военнослужащие подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты приступили к масштабной дезинфекции мест проживания личного состава, привлекаемого к подготовке военного парада на Красной площади 24 июня 2020 года", - сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что силы 34 расчетов мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции КДА и авторазливочных станций АРС-14КМ будут 5 дней обрабатывать территории воинских частей и образовательных учреждений Минобороны.

"Обработке спиртосодержащими дезинфицирующими средствами и хлорсодержащими растворами подлежит более 90 общежитий и столовых, свыше 150 тысяч квадратных метров внутренних помещений зданий", - рассказали в Минобороны.

Также специалистами РХБ защиты будут продезинфицированы более 60 тысяч квадратных метров площадей и дорог, более 370 единиц автомобильной техники, задействованной в перевозке парадных расчетов.

С 8 июня подразделения РХБ защиты приступят к ежедневной спецобработке на парадной площадке в Алабино.

Ранее стало известно, что на Парад приглашен президент Абхазии Аслан Бжания.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (145)


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