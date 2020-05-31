Историческая встреча: экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию, передает РИА Новости.

Первым Crew Dragon покинул Боб Бенкен, за ним на МКС перешел командир корабля Даг Херли.

Автоматическая стыковка завершилась в 17:30 (мск). По завершении выравнивания давления в шлюзовом отсеке командир МКС Крис Кэссиди открыл люк отсека, затем был открыт люк корабля и экипаж начал переход на станцию.

Помимо Кэссиди, астронавтов встречали российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, прибывшие на станцию в апреле.

Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал во Флориде в субботу. В первый испытательный пилотируемый полет на нем отправились астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.

Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, который совершила частная компания. Кроме того, Соединенные Штаты впервые за девять лет самостоятельно отправили людей в космос: с 2011 года, когда из эксплуатации вывели транспортники программы Space Shuttle, астронавты летали к МКС на российских кораблях "Союз".

Астронавты будут оставаться на МКС около 3-4 месяцев. Дата их возвращения на Землю пока не определена.

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