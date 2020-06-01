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Выздоровели более 70% заболевших коронавирусом на Кубани

© Sputnik / Денис Абрамов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (693)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200601/1030243603/Vyzdoroveli-bolee-70-zabolevshikh-koronavirusom-na-Kubani.html

За последние сутки в регионе зафиксировано 84 новых случая заболевания COVID-19. Возраст пациентов от четырех месяцев до 88 лет.

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. В Краснодарском крае выздоровели уже более 70% заболевших коронавирусом, сообщает администрация Кубани. 

За сутки в крае зафиксировано 84 новых случая заболевания COVID-19.

"Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 3908 человек, из них 233 ребенка. 2748 пациентов выздоровели – это 70,3% от всех заболевших. 33 человека умерли. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 35 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации", – сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

В медицинские организации региона с подозрением на коронавирус обратился 9771 человек, в том числе 919 детей. Продолжают стационарное лечение 2191 человек, из них 205 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства остаются 13466 человек, включая 586 детей.

В Абхазии с начала пандемии зафиксировано 28 случаев COVID-19, один пациент скончался. 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (693)


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