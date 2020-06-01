Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию, текст указа опубликован на сайте Кремля.
"Определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию", - говорится в документе.
В указе отмечено, что при проведении голосования нужно учитывать складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в связи с распространением коронавируса.
1 июля объявлено в России выходным днем.
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