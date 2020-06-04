Нефть и рубль на подъеме: что будет после встречи ОПЕК+

На нефтяном рынке продолжается ралли, котировки толкает вверх предстоящая встреча ОПЕК+ на фоне ожиданий дальнейшего сокращения добычи. За май нефть Brent прибавила 70% — рекорд за всю историю биржевых торгов.

Дальнейшее развитие ситуации напрямую зависит от итогов переговоров. Если цены закрепятся выше 40 долларов за баррель, рубль и российский бюджет получат ощутимую поддержку. Насколько это вероятно, разбиралась автор РИА Новости Наталья Дембинская.

Сорок долларов за бочку

Фьючерсы Brent, в конце апреля проваливавшиеся до 15 долларов, отыграли в мае почти все потери последних трех месяцев. С начала июня котировки прибавили еще 4,6%, вплотную приблизившись к отметке 40 — критически значимой не только для рынка, но и для российского бюджета. Хотя, по недавним оценкам Минфина, бюджет можно сбалансировать даже при 35-ти за баррель.

"Средняя цена нефти Brent с начала года пока составляет 53 доллара, то есть для России было опасно не само по себе падение до 30 и ниже, а если котировки останутся на этих уровнях в течение многих месяцев", — поясняет Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари".

Ключевая причина нефтяного ралли — июньская встреча ОПЕК+, которая должна состояться сегодня. По мнению аналитиков, рынок рассчитывает на продление сделки в ее нынешнем виде: c сокращением добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки как минимум до августа, а возможно, и до сентября. "Наиболее вероятный сценарий — до 1 сентября", — cчитают аналитики Citi.

В апреле участники соглашения обязались урезать добычу в мае и июне, а затем постепенно увеличивать. На такие радикальные меры ОПЕК+ пошла, чтобы сбалансировать рынок. Спрос на энергоносители из-за пандемии коронавируса и карантина резко упал, оставив миллиарды невостребованных баррелей черного золота. В итоге нефть рухнула до многолетних минимумов.

По данным Минэнерго, Россия в первый месяц действия сделки ОПЕК+ практически полностью выполнила свои обязательства: в мае в стране добывали 8,59 миллиона баррелей в сутки. По соглашению требуется 8,5 миллиона.

Что дальше

Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, в ОПЕК+ обсуждают два варианта.

"Первый — продлить сделку до сентября, но с обязательным пунктом о том, что в августе можно пересмотреть условия. Второй, к которому склоняется большинство, — закрепить все до конца года. Консенсуса пока нет", — отметил собеседник агентства.

По данным The Wall Street Journal, сценарий пролонгации квот до 1 сентября рассматривается как компромиссный.

"Такое решение может послужить дополнительным драйвером роста нефтяных цен. Однако не исключены и риски — в частности, вновь возникшие разногласия в ОПЕК+ или очередной виток обострения между США и Китаем", — подчеркивает Мильчакова.

"Судя по тому, что Россия возмущается несоблюдением квот некоторыми участниками сделки, вряд ли Москва настроена на продление действующих ограничений еще на два месяца. И без того сокращение добычи в стране в этом году оценивается на уровне восьми процентов, что очень ощутимо для бюджета", — рассуждает Татьяна Симонова, руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest.

Как пишет Bloomberg cо ссылкой на делегатов, перенос встречи министров ОПЕК+ на 4-5 июня оказался под вопросом, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытаются добиться полного выполнения обязательств участниками сделки.

Представители России и Саудовской Аравии заявили, что и на следующей неделе переговоры могут не состояться, если все страны, в том числе Ирак и Нигерия, не пообещают соблюдать квоты по сокращению добычи. Ирак пока выполнил свои обязательства на 42%, а Нигерия — на 34%.

Поддержка рублю и бюджету

По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе котировкам трудно удерживаться выше 40 долларов за баррель, поскольку фундаментальная проблема — дисбаланс спроса и предложения — никуда не исчезла. Рынок все еще затоварен, а экономике пока далеко до прежних показателей.

Тем не менее по мере нормализации ситуации в General Invest ждут укрепления нефтяных цен во второй половине года до 45-50 долларов.

В "Альпари" также этого не исключают. Восстановление рынка ослабит провал нефтегазовых доходов. Если цена вернется к 50 долларам к концу года, мы получим дефицит бюджета не в 5,6 триллиона рублей, как предсказывали, а в четыре-пять.

Неплохо себя чувствует и рубль — российская валюта с начала апреля укрепилась к доллару примерно на десять процентов, сейчас курс ниже 70-ти. До конца июня аналитики прогнозируют доллар в коридоре 68-73 рубля, евро — 76-80.