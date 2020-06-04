Вторая волна коронавируса: когда она придет и от чего зависит

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 6,2 миллиона человек, свыше 379 тысяч пациентов умерли.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Эксперты сходятся во мнении, что вторая волна коронавируса не является неизбежной, но зависит от многих факторов, большинства из которых вряд ли удастся избежать.

Сроки прихода второй волны коронавируса в России будут зависеть от того, каким будет лето, при этом в любом случае интенсивность второй волны будет меньше, считает заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента России Екатерина Трифонова.

С учетом новизны вируса и низкой доли населения, имеющей иммунитет к нему, избежать второй волны практически невозможно, говорит она.

"Будет ли вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето - холодное или жаркое, и от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям", - пояснила Трифонова.

При этом врач отметила, что исходя из того, что какая-то часть населения уже переболела COVID-19, интенсивность второй волны в России да и во всем мире все же будет меньше.

О вероятности второй волны говорит и Всемирной организация здравоохранения.

Есть явная угроза повторного всплеска COVID-19, если вирус не купировать, она может стать разрушительной, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.

"Вторая волна не является неизбежной, однако все большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", - сказал Клюге.

Он отметил, что "сегодня наши дела обстоят не лучше, чем это было в начале года, но у нас по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID".

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть в период подъема ОРВИ, вполне возможно, что осенью будет и подъем заболеваемости COVID-19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности нового всплеска заражений коронавирусом, также отметил, что она просчитывается специалистами. При этом Песков подчеркнул, что российская система здравоохранения будет готова ответить на любые вызовы, задел в борьбе с коронавирусом уже создан.

Во всем мире коронавирусом заразились более 6 миллионов человек, в России зафиксировано более 400 тысяч случаев.

В Абхазии за все время было зафиксировано 35 случаев COVID-19, из них 27 человек выздоровели, и один пациент умер.