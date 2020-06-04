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Карантинные меры на Кубани продлили до 21 июня

© Foto / Пресс-служба администрации Краснодарского края
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (700)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200604/1030264092/Karantinnye-mery-na-Kubani-prodlili-do-21-iyunya.html

Эпидемиологическая ситуация в регионе постепенно нормализуется. Это позволило 23 мая ослабить некоторые ограничительные меры и открыть ряд объектов.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Власти Краснодарскоого края продлили в регионе карантинные ограничения 21 июня, сообщается на сайте краевой администрации. 

© Sputnik / Денис Абрамов
Более 70 процентов заболевших коронавирусом на Кубани выздоровели

"С 9 мая по настоящее время (в крае - ред.) зарегистрировано 2904 заболевания. Мы видим, что с 1 мая снизился темп прироста заболеваний с 5,9% до 2%. У нас нет существенного роста новой коронавирусной инфекции. Но мы не достигаем определенных показателей, чтобы перейти на следующий этап снятия ограничений. Поэтому стоит продлить карантин еще на две недели", - заявила на заседании краевого оперативного штаба руководитель краснодарского Роспотребнадзора Мария Потемкина.

Руководители ведущих медицинских организаций региона также высказались за продление карантинна. По их мнению, миграция между регионами может ухудшить эпидемиологическую ситуацию.

"Прежде чем полностью отменять карантинные меры, мы должны понимать, что открывая курортный сезон, увеличиваем риск роста заболеваемости. На сегодняшний день рано говорить об отмене карантинных мероприятий", – сказал главный врач специализированной клинической инфекционной больницы Сергей Зотов.

Выслушав точки зрения специалистов, Вениамин Кондратьев принял решение о продлении карантинных мер.

По данным на 4 июня, во всем мире коронавирусом заразились более 6 миллионов человек, в России зафиксировано более 400 тысяч случаев.

В Абхазии за все время пандемии было зафиксировано 35 случаев COVID-19, из них 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (700)


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