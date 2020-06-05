Минобороны Греции заявило о готовности к военному конфликту с Турцией

Несколько дней назад в правительственной газете Турции опубликовали заявки на получение лицензии для исследования и добычи углеводородов вблизи греческих островов.

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Глава Минобороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна готова к военному решению конфликта с Турцией для защиты своих суверенных прав.

"Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны — обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил", - сказал он в интервью телеканалу Star, передает РИА Новости.

На уточняющий вопрос журналиста телеканала, готова ли Греция к военному решению конфликта, Панайотопулос ответил: "Именно так!"

"Мы готовимся к любой ситуации. Конечно, все возможное включает и военное участие. Мы не хотим этого, но мы хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени", — подчеркнул министр.

В конце прошлой недели в правительственной газете Турции были опубликованы заявки на получение лицензии для исследования и добычи углеводородов вблизи греческих островов.

Глава греческого МИДа Никос Дендиас в понедельник заявил, что власти Турции намерены присвоить суверенные права Греции, он назвал действия Турции "провокацией, так как речь идет о греческом континентальном шельфе".

Отношения двух стран обострились еще в конце февраля. Тогда Турция заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов из Идлиба, и открыла границы с Евросоюзом, в соседнюю Грецию устремились тысячи переселенцев.

В ответ Афины закрыли свои границы и отправили военные машины, чтобы не допустить въезда мигрантов в страну.

Протяженность госграницы между Грецией и Турцией составляет более 190 километров.

Греция обрела независимость от Османской империи в ходе национально-освободительной войны в 1821 году, с тех пор у страны четырежды сталкивались в военных конфликтах - в греко-турецкой войне 1897 года, Первой Балканской войне, Первой мировой войне и греко-турецкой войне 1919—1922 годов.

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