Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Турции

Эпицентр подземных толчков располагался в 27 километрах от города Синджик с населением около семи тысяч человек.

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 7 километров, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Ближайшие к эпицентру землетрясения города - Синджик с населением семь тысяч 200 человек (27 километров от эпицентра) и Малатья, центр одноименной провинции, где проживают 422 тысячи человек (38 километров от эпицента), в 179 километрах от эпицентра толчков расположен город Газиантеп, шестой по населению город страны с населением 1 миллион 66 тысяч человек.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

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