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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Турции

© AFP 2019 / ADEK BERRY
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200605/1030274582/Zemletryasenie-magnitudoy-52-proizoshlo-na-vostoke-Turtsii-.html

Эпицентр подземных толчков располагался в 27 километрах от города Синджик с населением около семи тысяч человек.

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 7 километров, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. 

Ближайшие к эпицентру землетрясения города  - Синджик с населением семь тысяч 200 человек (27 километров от эпицентра) и Малатья, центр одноименной провинции, где проживают 422 тысячи человек (38 километров от эпицента), в 179 километрах от эпицентра толчков расположен город Газиантеп, шестой по населению город страны с населением 1 миллион 66 тысяч человек. 

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

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