Что тебе в "ауф" моем: составлен список самых популярных слов десятилетия

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Ко дню русского языка "Яндекс" опубликовал список новых слов, которые пользователи чаще всего искали за последние десять лет. Список опубликован на странице "Яндекс" в Facebook.
2020 год
За первые пять месяцев 2020 года пользователи чаще всего искали "ауф", "локдаун" и "падра".
Ауф чаще всего употребляется, чтоб выразить крайнюю степень одобрения и восхищения, но также может выражать разочарование.
Локдаун - строгая изоляция, массовое принудительное закрытие различных учреждений из-за пандемии коронавируса в мире.
Падра - слово из песни Miyagi & Andy Panda.
2019 год
В прошлом году наибольший интерес вызвали следующие слова:
Вислово, что означает место, где можно "зависнуть", потусить. Оно стало популярным из-за песни группы "Время и Стекло".
Фудпорн обозначает кулинарный шедевр, который надолго запомнился тому, кто его попробовал.
Бумер - это люди старше 30 лет, которые пытаются поучать молодежь.
2018 год
Сквиши стали популярным запросом среди пользователей благодаря детям, ведь это - игрушка-антистресс, которая восстанавливает свою форму после сжатия.
Хайли лайкли - highly likely в переводе с английского "весьма вероятно". Высказывание вошло в обиход после того, как экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй охарактеризовала так роль России в покушении на Скрипалей.
Чуитс обозначает яркий стиль жизни, придумано рэпером Gone.Fludd.
2017 год
Три года назад пользователи запрашивали значения слов:
Хайп - привлечение внимания, раздувание шума шумиха вокруг чего-либо, что вызывает массовое обсуждение.
Спиннер - еще одна игрушка.
Эщкере - очередная фраза из репертуара рэперов, берет начало от английского esketit и означает let’s get it, или "давайте это получим".
2016 год
В 2016 году пользователи хотели знать, что значит:
Вейпер - человек, курящий электронный парогенератор вейп.
Дратути - искаженное слово "здравствуйте", которое стало популярным благодаря мему.
Брексит - выход Великобритании из ЕС.
2015 год
Кек обозначает смех при общении в интернете, подразумевает то же самое, что и "ха-ха".
Скр - междометие, которое используют рэперы.
Ничоси используется, чтобы выразить большое удивление, это сокращение от "ничего себе".
2014 год
Сложно поверить, но в 2014 году в числе самых популярных в запросах слов было "селфи".
Селфи - фотография самого себя.
Титушки - термин, который в Украине обозначает молодых людей спортивного телосложения и в спортивных костюмах, которые зачастую выступают провокаторами.
Лифтбек - автомобиль, у которого при открытии багажника поднимается заднее стекло.
2013 год
В 2013 году большую популярность обрели слова:
Лалка, этим словом обзывают человека, который сказал что-то смешное и глупое, который не понимает контекста беседы, чаще всего употребляться при общении в Интернете.
Френдзона - ситуация, когда один человек влюблен в другого, но тот воспринимает его только как друга.
Лойс означает то же самое, что и "лайк".
2012 год
Ультрабук - тонкий и легкий ноутбук, который отличается своими меньшими габаритами и весом по сравнению с обычными ноутбуками.
Слоупок - человек, который заторможеннно, медленно реагирует на события.
Репост - размещение чужого поста на своей странице в его изначальном виде с сохранением ссылки на источник.
2011 год
В 2011 году пользователей чаще всего интересовали значения слов:
Ванилька - представители субкультуры девушек-подростков, на стыке гламура и эмо, так называют романтичных инфантильных девушек.
Свэг - крутой вкус в одежде, музыке, аксессуарах, поведении. Чаще всего вдохновлен поп-культурой.
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