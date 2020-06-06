Что тебе в "ауф" моем: составлен список самых популярных слов десятилетия

Компания "Яндекс" составила список из 30 новых популярных слов - по три на каждый год, когда их значение чаще всего запрашивалось в поисковике.

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Ко дню русского языка "Яндекс" опубликовал список новых слов, которые пользователи чаще всего искали за последние десять лет. Список опубликован на странице "Яндекс" в Facebook.

2020 год

За первые пять месяцев 2020 года пользователи чаще всего искали "ауф", "локдаун" и "падра".

Ауф чаще всего употребляется, чтоб выразить крайнюю степень одобрения и восхищения, но также может выражать разочарование.

Локдаун - строгая изоляция, массовое принудительное закрытие различных учреждений из-за пандемии коронавируса в мире.

Падра - слово из песни Miyagi & Andy Panda.

2019 год

В прошлом году наибольший интерес вызвали следующие слова:

Вислово, что означает место, где можно "зависнуть", потусить. Оно стало популярным из-за песни группы "Время и Стекло".

Фудпорн обозначает кулинарный шедевр, который надолго запомнился тому, кто его попробовал.

Бумер - это люди старше 30 лет, которые пытаются поучать молодежь.

2018 год

Сквиши стали популярным запросом среди пользователей благодаря детям, ведь это - игрушка-антистресс, которая восстанавливает свою форму после сжатия.

Хайли лайкли - highly likely в переводе с английского "весьма вероятно". Высказывание вошло в обиход после того, как экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй охарактеризовала так роль России в покушении на Скрипалей.

Чуитс обозначает яркий стиль жизни, придумано рэпером Gone.Fludd.

2017 год

Три года назад пользователи запрашивали значения слов:

Хайп - привлечение внимания, раздувание шума шумиха вокруг чего-либо, что вызывает массовое обсуждение.

Спиннер - еще одна игрушка.

Эщкере - очередная фраза из репертуара рэперов, берет начало от английского esketit и означает let’s get it, или "давайте это получим".

2016 год

В 2016 году пользователи хотели знать, что значит:

Вейпер - человек, курящий электронный парогенератор вейп.

Дратути - искаженное слово "здравствуйте", которое стало популярным благодаря мему.

Брексит - выход Великобритании из ЕС.

2015 год

Кек обозначает смех при общении в интернете, подразумевает то же самое, что и "ха-ха".

Скр - междометие, которое используют рэперы.

Ничоси используется, чтобы выразить большое удивление, это сокращение от "ничего себе".

2014 год

Сложно поверить, но в 2014 году в числе самых популярных в запросах слов было "селфи".

Селфи - фотография самого себя.

Титушки - термин, который в Украине обозначает молодых людей спортивного телосложения и в спортивных костюмах, которые зачастую выступают провокаторами.

Лифтбек - автомобиль, у которого при открытии багажника поднимается заднее стекло.

2013 год

В 2013 году большую популярность обрели слова:

Лалка, этим словом обзывают человека, который сказал что-то смешное и глупое, который не понимает контекста беседы, чаще всего употребляться при общении в Интернете.

Френдзона - ситуация, когда один человек влюблен в другого, но тот воспринимает его только как друга.

Лойс означает то же самое, что и "лайк".

2012 год

Ультрабук - тонкий и легкий ноутбук, который отличается своими меньшими габаритами и весом по сравнению с обычными ноутбуками.

Слоупок - человек, который заторможеннно, медленно реагирует на события.

Репост - размещение чужого поста на своей странице в его изначальном виде с сохранением ссылки на источник.

2011 год

В 2011 году пользователей чаще всего интересовали значения слов:

Ванилька - представители субкультуры девушек-подростков, на стыке гламура и эмо, так называют романтичных инфантильных девушек.

Свэг - крутой вкус в одежде, музыке, аксессуарах, поведении. Чаще всего вдохновлен поп-культурой.

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