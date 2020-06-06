Страны ОПЕК+ договорились о новых условиях сделки

В последнее время ситуация на рынке нефти стабилизировалась, за последнюю неделю цены впервые с начала марта превысили 40 долларов за баррель.

СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Страны-участницы сделки ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи нефти до конца июля, сообщил РИА Новости источник в организации.

"ОПЕК одобрила продление сокращения в 9,7 миллиона баррелей в сутки на месяц", - сказал он.

Отмечается, что было решено, что страны, который недовыполняют свои обязательства по сокращению добычи нефти, компенсируют отставание в июле-сентябре. Мониторинговый комитет ОПЕК+ будет собираться ежемесячно до декабря.

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне. С июля и до конца года оно должно было составить 7,7 миллиона баррелей, а с января 2021 и до конца апреля 2022-го — 5,8 миллиона.

Предыдущая сделка ОПЕК+ развалилась в марте. Ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, как предлагала Россия, ни об изменении его параметров, на чем настаивала Саудовская Аравия. На этом фоне, а также из-за значительного сокращения спроса на топливо по всему миру в условиях пандемии коронавируса цены нефть обвалились более чем в два раза, а затем постоянно обновляли многолетние минимумы.

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