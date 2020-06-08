На лечение, работу и учебу: для кого откроет границы Россия

Россия прекратила международное пассажирское авиасообщение на фоне пандемии коронавируса с 27 марта. С 30 марта Россия закрыла границы для иностранцев, исключения действуют только для некоторых категорий, например, дипломатических работников.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Россия откроет границы для граждан, которым необходимо выехать за рубеж на лечение, учебу или работу, а также для ухода за родственниками, сообщил российский премьер Михаил Мишустин на заседании президиума совета по борьбе с COVID-19.

Мишустин рассказал, что иностранные граждане также смогут въезжать в Россию с медицинскими целями.

Соответствующие указы уже подписаны, отметил премьер-министр России.

Въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, ограничен до 15 июня. Исключения сделаны для работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы; водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки; машинистов грузовых поездов.

Граждане, прибывающие в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 должны быть изолированы на срок 14 дней.